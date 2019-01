Nobu Warszawa. Robert De Niro otworzy wyjątkowy hotel i słynną restaurację [WIZUALIZACJE]

Hotel Nobu w Warszawie - projekt

Jedyny Hotel Nobu w naszej części Europy zastąpi dotychczasowy Hotel Rialto, który jest właśnie rozbudowywany. Doskonale wpisze się on w otoczenie, odzwierciedlając zmieniającą się architekturę Warszawy. Będzie to pierwszy na rynku hotel lifestylowy, a jego istotny element to nowa część powstająca przy ulicy Wilczej, zaprojektowana przez uznaną polską pracownię Medusa Group. Ci sami architekci wraz z kalifornijskim studiem PCH, tworzą projekt wnętrz hotelu.

Hotel Nobu, Warszawa - co w środku?

Hotel Nobu w Warszawie ma być "elegancją i prostotą w lifestyle'owym wydaniu".

Obiekt zaoferuje gościom:

120 pokoi,

przestrzenne sale dedykowane eventom i wydarzeniom biznesowym,

strefę fitness oraz cieszącą się uznaniem,

markową Restaurację Nobu.

Marka Nobu na świecie

Nobu to najlepsza, zawsze 5-gwiazdkowa jakość, wyjątkowy styl, elegancja i komfort. Historia marki zaczęła się pod koniec lat 80 w Los Angeles, kiedy Robert De Niro wszedł do restauracji należącej do szefa kuchni Nobu Matsuhisy. Kilka lat później, wraz z producentem filmowym Meirem Teperem, otworzyli swoją pierwszą Restaurację Nobu na Manhattanie.

- Początek 2019 roku i najnowszy hotel w Europie, to jednocześnie rozpoczęcie ekscytującej współpracy z naszymi partnerami. Z dumą włączamy Nobu Hotel Warsaw do coraz większej rodziny Hoteli i Restauracji Nobu. W naszym portfolio mamy już 17 hoteli, co jest zgodne ze strategią kreowania własnej, wyjątkowej oferty. Jednocześnie pozostajemy wierni naszej marce i lojalni wobec wszystkich klientów Nobu – powiedział Trevor Horwell, Prezes Nobu Hotels.

Japońska kuchnia w sercu Warszawy

Lokale oferujące wykwintne dania kuchni japońskiej w nowym wydaniu, szybko zyskały uznanie nie tylko wśród największych gwiazd Hollywood, ale także klientów na całym świecie. Niezwykłą popularność zawdzięczają wyjątkowej atmosferze, doskonałym daniom i znakomitej obsłudze. Obecnie, blisko 40 Restauracji Nobu na 5 kontynentach odwiedza 3 miliony gości rocznie. Wspólna wizja, dzięki której powstała pierwsza restauracja, pozwoliła założycielom Nobu stworzyć sieć wyjątkowych hoteli. Oferują one swoim gościom najwyższej jakości obsługę i niezwykłe doznania kulinarne, dostarczając niepowtarzalnych wrażeń. Hotele Nobu od lat są odzwierciedleniem bezpretensjonalnej elegancji i oryginalnego wzornictwa.