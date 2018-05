O transport w trakcie trwania Nocy Muzeów 2018 nie musicie się martwić. Kursować będą dodatkowe, bezpłatne „linie muzealne” (autobusowe i jedna tramwajowa). Dalsza część artykułu poniżej.

Tegoroczna edycja Nocy Muzeów odbędzie się już w sobotę, 19 maja. Weźmie w niej udział ponad 250 instytucji.Jeśli zastanawiacie się jak sprawnie dojechać z jednego interesującego was punktu do kolejnych, mamy dobrą wiadomość. W godz. 18:30-02:00 kursować będą bezpłatne „linie muzealne” (autobusowe i jedna tramwajowa). Początek ich trasy znajdziecie na placu Defilad.Linia A, czyli pojazdy zabytkowe staną przy Muzeum Powstania Warszawskiego i Zajezdni Tramwajowej na Woli. Ostatni odjazd planowany jest z pl. Defilad o godz. 00:45Linie B, E, F, G, J (obsługiwane pojazdami niskopodłogowymi) znajdziemy przy wszystkich obiektach biorących udział w Nocy Muzeów. B i E będą kurowały co 15 min., F i J co 7-8 min., G co ok. 6 min. Przy placówkach znajdziemy również linię K (pojazdy zabytkowe). Ostatni odjazd z pl. Defilad o godz. 00:45Tramwajowa linia M obsługiwana będzie pojazdami zabytkowymi i niskopodłogowymi. Pojedziemy nim na trasie: Zajezdnia Wola - Wolska - Towarowa - al. Jerozolimskie - al. Zieleniecka - Targowa - 11 Listopada (powrót: 11 Listopada - Targowa - aleja "Solidarności) - Stalowa - Środkowa - Wileńska - Czynszowa (powrót: Czynszowa - Stalowa). Linia P będzie z kolei obsługiwana zabytkowym Ikarusem. Możemy przejechać nim na trasie: Metro Wilanowska – Piaseczno. Obowiązują przystanki al. Lotników i Poleczki.Pozostałe autobusy będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy.