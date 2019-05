Noc Muzeów 2019: Orkiestra Rebel Babel Big Bang zagrała akustyczną wersję "Snu o Warszawie" [ZDJĘCIA]

O godzinie 20.00 muzycy wystartowali z ronda De Gaulla, a następnie ulicami: Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście dotarli na pl. Zamkowy. Po drodze na skrzyżowaniu zagrali z klaksonami samochodowymi swój performens „Autorchestra”. Sześć formacji muzyków przy nieprzerwanym akompaniamencie instrumentów dętych, bębnów i werbli maszerowała 2 kilometry. Zwieńczeniem marszu było wykonanie pod Zamkiem Królewskim utworu Czesława Niemena: „Sen o Warszawie” i "Manifestu" Rebel Babel.

- Muzyka jednoczy ludzi, pobudza do życia, dostarcza niezapomnianych wrażeń. I my właśnie taki pakiet daliśmy w prezencie wczoraj tysiącom ludzi, którzy byli widzami naszego koncertu. Dołączali do nas na trasie, śpiewali z nami, machali z balkonów czy grali ze swoich samochodów! My z kolei umilaliśmy im stanie w kolejkach, rodzinne spacery. W tę Noc Muzeów byliśmy na pewno najliczniejszym i najgłośniejszym żywym eksponatem. Poza wartością emocjonalną, którą wnosimy, pragniemy podkreślić nasze zaangażowanie w ekologię. Nasze koncerty Eko Flash Mob odbywają się wyłącznie akustycznie, bez użycia prądu. Nie budujemy scen, wszystko siłą ludzkich mięśni. Wtapiamy się w tkankę miejską, która staje się naszą salą koncertową, zaś pozytywna energia od ludzi jest naszym prądem – powiedział twórca i pomysłodawca projektu, Łukasz L.U.C. Rostkowski

W wydarzeniu udział wzięło ponad 100 muzyków, w tym: orkiestry marszowe, grające muzykę klasyczną, rozrywkową, filmową oraz ludową w reprezentacji: Powiatowej Orkiestry Dętej OSP z Chełmży oraz Orkiestry Dętej OSP Konopiska. Udział wezmą także studencka Orkiestra Reprezentacyjna SGGW z Warszawy, hiphopowo – jazzowy Rebel Bebel Commanders, jazzowy Wah Wah Brass, oraz batukada – brazylijska szkoła grania na bębnach w wykonaniu Ritmo Bloco. Patronem i mecenasem akcji w Warszawie była Galeria Młociny.