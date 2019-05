Noc Muzeów 2019 Warszawa. Co przygotowały najpopularniejsze miejsca? Tam zawsze ustawiają się długie kolejki

Noc Muzeów 2019 - co przygotowały najpopularniejsze miejsca w Warszawie?

Choć na co dzień nie przepadamy za staniem w kolejkach, w tę jedną noc zwiedzających one nie przerażają. Może być to okazją do rozmów, wymiany poglądów i informacji. W Noc Muzeów czas spędzony na staniu w kolejce płynie szybciej niż zwykle.

Noc Muzeów ma wspólnotowy charakter. Stanie w kolejce nie wiąże się już z deficytami, a jest udziałem w swego rodzaju performansie. Wieczór, noc, czyli pora dnia, wpływa na odbiór i atmosferę wyczekiwania do miejsc, które często skrupulatnie wybieramy z bardzo szerokiej palety możliwości. W tym przypadku, to nie są już negatywne konotacje, a poczucie i chęć uczestnictwa w czymś wyjątkowym - mówi Rober Zydel, dyrektor Biura Marketingu Miasta.