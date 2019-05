Noc Muzeów, Warszawa. W szczytowym momencie, do jednego miejsca czekało 2500 osób

Statystyki były prezentowane na specjalnie przygotowanej na to wydarzenie stronie internetowej. Dane aktualizowane były co 10 minut. Cała inicjatywa była możliwa dzięki autorskiej technologii Geotrapping przez firmę Selectiv.

Największą popularnością wśród analizowanych lokalizacji cieszyło się Centrum Nauki Kopernik. W szczycie zainteresowania, o godz. 17:20, stało tutaj w kolejce ponad 2,5 tysiąca osób. Kolejną lokalizacją cieszącą się dużym zainteresowaniem były Łazienki Królewskie, w których o godz. 20:00 znajdowało się blisko 1,8 tysiąca osób. Prawdziwe nocne marki opuściły to miejsce po godz. 4:00 w nocy. W kolejce do Muzeum Powstania Warszawskiego największa liczba odwiedzających ustawiła się już o godz. 13:30, ponad 1700 osób osób. Podobna liczba osób oczekiwała na wejście pod Muzeum Narodowym w okolicy godz. 16:30.

Rodzice z dziećmi odwiedzali CNK, obcokrajowcy Muzeum Powstania

Zbadane lokalizacje najchętniej odwiedzały osoby w wieku 31-35 lat. Ta grupa wiekowa stanowiła blisko 21% wszystkich zbadanych uczestników Nocy Muzeów. W kolejce do Centrum Nauki Kopernik ustawiały się głównie osoby w wieku 31-40 lat (39,6%). Wśród zwiedzających przeważały kobiety 54%. Muzeum Powstania Warszawskiego przyciągnęło najwięcej osób w przedziałach wiekowych 31-35 i 35-40 (odpowiednio: 18,9% i 18,2%) oraz w wieku 46-50 (17,5%), natomiast do Muzeum Narodowego najczęściej w kolejce czekały osoby w wieku 36-45 lat (18,2%). W obydwu muzeach większość stanowili mężczyźni (ok. 52%). 5% zbadanych osób stanowili studenci.