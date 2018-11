Noc Reklamożerców 2018, czyli spektakl złożony z ponad 400 reklam

Ponad 400 reklam z całego świata

The Night of the AdEaters®, znany w Polsce jako Noc Reklamożerców to pokaz ponad 400 reklam zmontowanych w jeden kilkugodzinny film. Zaraz po Festiwalu w Cannes jest to największe międzynarodowe święto reklamy, które przyciąga miliony widzów z całego świata. Od prawie 40 lat, w 40 krajach na świecie prezentowane są reklamy dotychczas zakazane, najbardziej szalone, stare, nowe, dobre, złe, śmieszne, żenujące, mądre i na swój sposób wyjątkowe. Głównym tematem 38. Nocy Reklamożerców jest MAGIA.

Miłosne historie w supermarkecie, japońskie sposoby na szczęście, filmy ocenzurowane, reklamy społeczne to tylko kilka komponentów tegorocznego programu.

Reklamożercy i gwizdki

O ciszy na sali można zapomnieć. Każdy uczestnik na wejściu otrzymuje gwizdek-tubę, dzięki któremu może wyrażać emocje na temat wyświetlanych reklam. W ubiegłych edycjach najgłośniejszą reakcję wywoływały reklamy oparte na ironii i humorze. Mówiąc krótko, jak co roku będzie to szalona noc, szalonych pomysłów dla szalonej publiczności.

Noc Reklamożerców 2018: adres

Tegoroczna edycja Nocy Reklamożerców odbędzie się 30 listopada 2018 w Kinie Luna, przy ul. Marszałkowskiej 28. Spektakl rozpocznie się o godz. 21:00 i potrwa do 01:00.

Noc Reklamożerców 2018: bilety

Ceny biletów:

normalny – 40 zł

studencki/Karta Lunatyka – 35 zł

Brak możliwości rezerwacji miejsc.

Zakup biletów możliwy online oraz w kasie kina.

Miejsca nie są numerowane.