Noc Świątyń Warszawa 2018. Na nocne zwiedzanie, koncerty i wykłady można wybrać się aż do 21 świątyń

Noc Świątyń Warszawa 2018. Na nocne zwiedzanie warto wybrać się nie tylko do muzeów, ale i do wieloreligijnych świątyń. 22 września 2018 r., od godziny 17 do 24, swoje wnętrza udostępnią synagogi, meczety, kościoły i inne miejsca kultu.