Noc Świętojańska 2019, Warszawa. Kiedy jest? Imprezy w Warszawie [DATA, WIANKI NAD WISŁĄ 2019]

Noc Świętojańska 2019, Warszaw. Kiedy obchodzone jest to święto? Kiedy wypada w 2019 roku?Sprawdzamy datę Nocy Świętojańskiej, towarzyszące jej tradycje i imprezy, czyli słynne Wianki nad Wisłą. Szczegóły w artykule poniżej.

Noc Świętojańska 2019 - kiedy jest? Noc Świętojańska od najdawniejszych czasów była porą wyjątkową. To święto obchodzone jest w wigilię świętego Jana Chrzciciela, czyli w nocy z 23 na 24 czerwca. Należy do świąt stałych, dlatego data co roku jest ta sama. Kościół katolicki ustanowił Noc Świętojańską, jako próbę zasymilowania święta pogańskiego (Nocy Kupały), które związane jest z celebrowaniem letniego przesilenia słońca. To wydarzenie zawsze wiązało się z hucznymi obchodami. Zaczynało się z zapadnięciem zmroku i trwało przez całą noc. Sprawdź także: Knajpy nad Wisłą, Warszawa 2019. Najciekawsze i najnowsze miejscówki nad Wisłą

Noc Świętojańska - tradycje W trakcie nocy świętojańskiej, czyli najkrótszej nocy w roku rozpalano wielkie ogniska - zwane sobótkami - które miały symboliczne znaczenie. Rozpalano je wydobywają iskry z kamienia przy pomocy krzesiwa lub z drewna przez tarcie. Wierzono wtedy, że wzniecony ogień ma właściwości oczyszczające. Co więcej, chłopcy skakali przez ogień, wierząc, że skoki te dodają sił, zapewniają sprawność, chronią przed chorobami i złymi urokami. W ogniskach gospodynie paliły także różne zioła. Największe nadzieje pokładano w bylicy - w sposób szczególny miała krzyżować i udaremniać wszelkie plany i nikczemne praktyki czarownic. Według wierzeń ziele to miało również zwiększać płodność i przyczynić się do bezproblemowych i lekkich porodów. Wśród ziół znajdowały się jeszcze: piołun, dziurawiec, mięta, ruta, biedrzeniec, czarny bez, gałązki i liście leszczyny.

W świętojańskich obchodach, oprócz palenia ogniska, ważną rolę pełnił także mityczny kwiat paproci. Najdzielniejsi wyruszali podobno na jego poszukiwanie. Według legendy tajemnicza roślina miała pojawiać się tylko tej nocy, a prośbę osoby, która znalazła się w jego posiadaniu, kwiat ten zapewniał mu niewidzialność. Jednak ówcześni ludzie nie wierzyli w to i wykorzystywali tę okazję do spotkań. Szczególnie cieszyli się nimi zakochani. Najważniejszą tradycją, która zachowała się do naszych czasów jest puszczanie na wodę kolorowych wianków. Dziewczęta puszczają je z zapalonymi świecami. Jeśli wianek został wyłowiony przez kawalera, oznaczało to jej szybkie zamążpójście. Jeśli płynął, dziewczyna wyjdzie za mąż, ale nieprędko. Jeśli zaś płonął, utonął lub zaplątał się w sitowiu, oznaczało to, że prawdopodobnie zostanie ona starą panną.

Wianki nad Wisłą Do naszych czasów przetrwał zwyczaj tzw. "Wianków", które odbywają się zarówno w Warszawie, jak i w wielu innych polskich miastach. Wydarzenia mają zazwyczaj charakter piknikowo-koncertowy.

Wianki nad Wisłą 2019 - Warszawa

Wianki nad Wisłą 2019 odbyły się w Warszawie 22 czerwca. Jest to uwielbiana przez mieszkańców impreza,która rokrocznie przyciąga tłumy ludzi. Wydarzenie organizowane jest nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat. Warszawiacy bawili się w Multimedialnym Parku Fontann, na Podzamczu i nad rzeką Wisłą. Wianki 2019 w Warszawie wystartowały o godz. 12. Imprezę rozpoczął jarmark kulinarny, podczas którego odbyło się kulinarne show w wykonaniu Mistrzów Patelni. Był także Piknik Świętojański, uroczysta ceremonia dekoracji oraz wodowania warszawskiego Wianka. Nie zabrało także atrakcji dla fanów sportów wodnych, m.in długo oczekiwane regaty oraz warsztaty żeglarskie. Zobacz jak było na Wiankach 2019 w Warszawie: Wianki nad Wisłą 2019 [ZDJĘCIA] Tak bawiliście się na przywitanie lata!

Nie obyło się też bez symbolicznych wianków. Mieszkańcy mieli szansę wziąć udział w warsztatach florystycznych i nauczyć się, jak je wyplatać. Dodatkowo każdy mógł włączyć się do plecenia największego Warszawskiego Wianka Świętojańskiego, który wieczorem spłynął rzeką. Nie zabrakło też rękodzieła, ludowych kapel i jarmarcznych kuglarzy.

Najbardziej wyczekiwane były jednak koncerty, które wystartowały o godz. 19.30.

Na scenie podczas Wianków nad Wisłą 2019 wystąpili: Nosowska

Krzysztof Zalewski

L.U.C.

Tulia

Nervo Rokrocznie Wianki nad Wisłą kończyły się o północy pokazem fajerwerków. W tym roku było jednak inaczej. Organizatorzy zrezygnowali z pokazu sztucznych ogni. - Zmieniamy formułę. Do tej pory co roku były fajerwerki, teraz już rezygnujemy. Nie będzie ich przede wszystkim w trosce o środowisko, a także mieszkańców Warszawy i zwierzęta – zarówno domowe, jaki i te wolno żyjące - wyjaśnia Agnieszka Trybulec ze Stołecznej Estrady.