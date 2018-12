Noclegi w Zakopanem - czy warto?

Narciarze i amatorzy tatrzańskich dolin. Również wielbiciele nocnego życia, w stolicy polskich Tatr świetnie się odnajdą . Zakopane to doskonała baza wypadowa dla każdego z wymienionych. Liczba miejsc noclegowych jest tu naprawdę imponująca. To nie tylko pokoje "u bacy", ale także hotele o wysokim standardzie, tradycyjne pensjonaty utrzymane w góralskim klimacie, a również samodzielne mieszkania i apartamenty na wynajem.

Stolica Tatr

Nie bez powodu Zakopane nazywane jest stolicą polskich Tatr. Przesądza o tym nie tylko usytuowanie, ale i fakt, że koncentruje się tu życie kulturalne i towarzyskie Podhala. Bez względu na to, czy przyjeżdża się w góry w celach rekreacyjnych i turystycznych.

Ma się w planie uprawianie sportów zimowych, zwiedzanie lokalnych zabytków (Muzeum Stylu Zakopiańskiego, Jaszczurówka) i atrakcji (Snowlandia z największym na świecie lodowym labiryntem, Aqua Park), Zakopane jest najlepszym możliwym miejscem, gdzie warto się zatrzymać.

Tu tętni życie Podhala. Wszędzie jest blisko, to tu, po powrocie z najdłuższej wyprawy, można liczyć na otwarte sklepy i restauracje. Odpocząć przy góralskiej herbacie i rozgrzewającej kwaśnicy na żeberkach. Tu można na moment zdjąć raki, odstawić narty. Wyskoczyć z kombinezonu i potańczyć. Pobiesiadować, porozmawiać z podobnymi sobie zapaleńcami i amatorami gór.

Zakopane z roku na rok coraz lepiej dostosowuje swoją bazę noclegową do potrzeb turystów. Noclegi w Zakopanem można oczywiście rezerwować przez Internet. W niepamięć odeszły czasy, w których pokój dało się znaleźć jedynie na przydworcowej giełdzie, korzystając z oferty Górali nęcących klientów za pomocą drewnianych tabliczek na kiju - pokoje tanio, rooms, zimmer... Dziś w kwestii wynajmu noclegów niepodzielnie rządzi Sieć.

Tanie noclegi można zabukować z dużym wyprzedzeniem korzystając np. z serwisu http://udanypobyt.pl/.

Kwatery prywatne, domy, apartamenty

Pobyt w Zakopanem ma dla wielu gości walory emocjonalne. Latami wracają w te same miejsca, do tych samych gospodarzy. Kwatery prywatne wciąż nie wychodzą z mody. Może dlatego, że często między turystami a właścicielami nawiązują się bliższe relacje i w końcu jeździ się już nie tyle do Zakopanego, ile do mieszkających tam znajomych, z czasem przyjaciół.

Takie relacje potrafią trwać pokoleniami. Prywatna kwatera, pokój u Górali ma zawsze swój niepowtarzalny urok - jak to domostwo, w którym kultywuje się lokalne tradycje. To właśnie nocleg u zaprzyjaźnionych mieszkańców Zakopanego pozwala w pełni docenić walory codziennego życia pod Tatrami i lokalnej kuchni.

Samodzielność i anonimowość

Jednak coraz więcej turystów bardziej niż zażyłe relacje z gospodarzami kwatery, ceni sobie anonimowość i samodzielność, jaką dają w pełni umeblowane i wyposażone apartamenty i mieszkania na wynajem. To rozwiązanie sprawia, że możemy czuć się swobodnie jak we własnym domu i korzystać ze wszystkich udogodnień w pełni funkcjonalnego lokalu - wyposażonej we wszelkie udogodnienia kuchni i łazienki, dostępu do telewizora i internetu.

Nierzadko zdarza się, że apartamenty na wynajem w miejscowościach obleganych przez Turystów - a Zakopane stanowczo do takich należy - są wyposażone przynajmniej tak samo jak nie lepiej niż nasze mieszkania. Tu przecież chodzi o komfort pobytu. Nikt nie przyjeżdża do stolicy polskich Tatr, żeby trawić czas na czynnościach gospodarczych wokół wynajętego lokalu.

Nie dziwi więc widok zmywarki do naczyń, kuchenki mikrofalowej czy pralkosuszarki. Wiele apartamentów dysponuje kominkiem czy podgrzewaną podłogą. Standardem stają się, przynależne apartamentom i mieszkaniom na wynajem, miejsca parkingowe - jakie to ważne wie każdy, kto w szczycie sezonu letniego lub zimowego wynajmował nocleg w mniejszej miejscowości i wybrał się do Zakopanego z jednodniową wizytą.

Ogólnodostępnych miejsc parkingowych jest tu wciąż za mało. Wybierając dobry nocleg w Zakopanem, gwarantujemy sobie wygodę, jakiej nie da nam myślenie kategoriami: znajdźmy coś poza miastem, będzie taniej, a widoki zewsząd takie same.

Niesamowite widoki

Dużym zainteresowaniem cieszą się stylowe domy na wynajem . Drewniane, z bali, budowane w tradycyjnym góralskim stylu, stanowią niewątpliwą atrakcję na mapie zakopiańskich lokali na wynajem.

Często są to obiekty wyjątkowo atrakcyjnie zlokalizowane (bezpośrednia bliskość szlaków turystycznych, baz narciarskich, term), z przepięknym widokiem na góry, umeblowane w tradycyjnym podhalańskim stylu. To niejednokrotnie domy budowane właśnie z myślą o wynajmowaniu ich turystom, stąd perfekcyjna lokalizacja i aranżacja.

Z drugiej strony, w bazie zakopiańskich noclegów znajdują się i takie domy, które kiedyś były zamieszkiwane przez autochtonów albo zafascynowanych Zakopanem ceprów. Budowa nowego lokum albo przeprowadzka sprawiły, że stylowy drewniany dom został przystosowany do użytku dla turystów. Takie domy to kwintesencja podhalańskiego ducha.

Dlaczego warto wybrać się do Zakopanego?

Trudno wyobrazić sobie Polaka, który choć raz nie rzucił okiem na Zakopane z wysokości Gubałówki i nie przespacerował się po Krupówkach. To miejsca symboliczne. Nawet, gdyby miało się okazać, że mimo wszystko wolimy ciszę tatrzańskich szlaków i miejsca mniej gwarne, wizyta w Zakopanem jest obowiązkowym punktem programu podczas każdego wyjazdu w Tatry. Obok wymienionych wyżej atrakcji, warto wspomnieć jeszcze o kilku.

Wielka Krokiew

Na pewno warto przyjrzeć się z bliska Wielkiej Krokwi - skoczni, na której odbywają się zawody w skokach narciarskich. Można też wjechać na jej koronę kolejką linową i podziwiać okolicę z tarasu widokowego.

Na Wielkiej Krokwi odbywają się zawody narciarskie o charakterze lokalnym i międzynarodowym. W latach 2016-2017 skocznia przeszła gruntowną modernizację i rozbudowę. To obowiązkowy punkt programu dla wszystkich wielbicieli skoków narciarskich.

Dom do góry nogami

Rodzinom z dziećmi warto polecić wizytę w domu do góry nogami. Obiekt zlokalizowany jest przy Alei 3-go Maja. To tradycyjny drewniany góralski dom, który stoi na dachu i dodatkowo jest ustawiony ukośnie. Błędnik naprawdę może dostać tu... pomieszania zmysłów. Chodzi się po suficie, całe wyposażenie stoi, a raczej wisi, przyczepione do podłogi. Trudno utrzymać równowagę - to prawdziwy dom na opak.

Kasprowy Wierch

Wszystkim, bez względu na wiek, poleca się wjazd kolejką gondolową na Kasprowy Wierch. Można tu poczuć się jak w Alpach! Choć zwykle trzeba odstać swoje w długiej kolejce po bilet, z tej akurat atrakcji nie można rezygnować.

A jeśli czeka na nas komfortowy nocleg w Zakopanem, to naprawdę nie mamy wymówki - możemy jeden dzień pobytu poświęcić wyłącznie na Kasprowy. Nocleg w Zakopanem to gwarancja, że uda nam się skorzystać z wszystkich zaplanowanych atrakcji. Warto zarezerwować go ze znacznym wyprzedzeniem i skrupulatnie zaplanować cały pobyt pod Tatrami.