Nocny Market 2018. Warszawiacy świętują ostatni weekend z jedzeniem po zmroku [ZDJĘCIA]

Po 14 października, jak co roku Nocny Market zniknie aż do nastania wiosny. To już trzecia edycja imprezy, która przyciąga na nieczynne perony kolejowe tłumy spragnionych dobrego jedzenia. - Cieszymy się, że za nami kolejny udany sezon. Okazało się, że formuła przez nas przygotowana i niezmienna od początku nie znudziła się warszawiakom - podsumowuje kolejny sezon Nocnego Marketu Ewa Siemionow, współorganizatorka targu. Od początku swojej działalności targ odbywa się pod gołym niebiem, na peronach dworca Warszawa Towarowa.

Nocny Market 2018 - ostatni weekend imprezy

Na ostatni weekend wspólnego ucztowania wystawcy przygotowali specjalne menu. To, jak mówi organizatorka targów, sposób na podziękowanie warszawiakom za kończący się sezon targu. Poza niespodziankami gastronomicznymi czynne będą przez cały czas jak zwykle punkty usługowe: stanowisko tatuatorskie i barber shop, działać będzie strefa muzyczna i lifestyle, na odwiedzających czekać będą solidnie zaopatrzone bary, mnóstwo wspólnych stołów i miejsc do siedzenia oraz grzybki grzewcze i grzane wino, które pozwoli poradzić sobie z wieczornym spadkiem temperatury.

Nocny Market 2019 - co dalej z imprezą?

Nie wiemy, natomiast, gdzie przeniesie się impreza w kolejnym sezonie. Już w tym roku nad Nocnym Marketem wisiało widmo zamknięcia, z powodu planowanego przez PKP remontu dawnego dworca. Jeśli Warszawa Towarowa powróci jako pełnoprawny dworzec, Nocny Market w 2019 roku nie będzie mógł się odbywać w dawnej lokalizacji. W tym sezonie rozważano kilka możliwych lokalizacji - od toru wyścigów na Służewcu, przez Bulwary Wiślane i Pole Mokotowskie. Większość z nich pozostała jednak w obszarze gdybań lub planów, bowiem nie spełniały by one wymagań tak dużej imprezy jak Nocny Market. Nie wiemy, gdzie przeniesie się targ w przyszłym roku, odpowiedź na to pytanie poznamy zapewne na wiosnę 2019 roku.