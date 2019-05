Nocny Market, Warszawa. Najlepsze food trucki 17 maja wracają na Towarową!

Jak informowaliśmy Was wielokrotnie, na dworcu przywracany jest ruch kolejowy. Prace budowlane trwają, jednak nie objęły jeszcze terenu peronu. Rozważaliśmy różne lokalizacje, ale dzięki uprzejmości PKP SA, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Trakcja PRKiI i Stacja Muzeum, udało się – póki co, możemy Was dalej zapraszać na wspólne ucztowanie!