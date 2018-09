Nowa Biedronka w ścisłym centrum stolicy. Miała być nowa jakość, a sklep wygląda... zwyczajnie [ZDJĘCIA]

U zbiegu Al. Jerozolimskich i ul. Kruczej 20 września otwarto nową Biedronkę. Sklep zlokalizowany na poziomie -1 ma prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni sali sprzedaży i został przygotowany w layoucie 2.0. Wydaje się jednak, że większość tych rozwiązań znamy już z innych sklepów. Nowy format Biedronki nie jest rewolucyjny. Mamy wrażenie, że sklep przeszedł jedynie niewielki lifting.

- Layout 2.0 ma usprawniać sposób poruszania się po sklepie czy szybsze odnalezienie danego produktu na półce. Wydzielona została specjalna strefa dla produktów w ofercie promocyjnej, a kategoria pieczywa, owoców i warzyw powiększona w znaczący sposób. Zasadą jest również to, że produkty cięższe umieszczane są na niższych półkach sklepowych regałów, a lżejsze na wyższych - tłumaczył Krzysztof Waszczuk, odpowiedzialny za sklep Biedronka w Centralnym Domu Towarowym.

Nowa Biedronka została wyposażona w 5 kas zwykłych i 4 samoobsługowe. Przemieszczanie się po sali powinno być łatwiejsze dzięki szerszym alejkom zakupowym. Dodatkowo za linią kas klienci mają do dyspozycji przestronną strefę do pakowania, która jest wyposażona w wygodne ławki. Wprowadzono także nowe technologie.

- W tej lokalizacji zastosowaliśmy szereg innowacyjnych narzędzi, przykładowo system komunikacji głosowej, informujący o dostępności kas lub pozwalający przywołać personel sklepu. Wprowadziliśmy system ekranów LED i standardowych wyświetlaczy do komunikowania aktualnej oferty - powiedział Szymon Sochacki, dyrektor marketingu operacyjnego sieci Biedronka.

Warto zwrócić uwagę również na detale nawiązujące do oryginalnego wnętrza. Surowa cegła została wkomponowana w strukturę elementów wykończeniowych lokalu i wyraźnie widać postarzane elementy znajdujące się przy ruchomych schodach i windzie. Zamieszczone zostały także czarno-białe zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego, które przedstawiają to miejsce z lat 1955-1978, a dokładniej skrzyżowanie przed budynkiem oraz klientów robiących zakupy. Podobne znajdują się już w sklepie przy ul. Nowy Świat.

Sklep jest czynny od poniedziałku do soboty od 7:00 do 23:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 22:00.