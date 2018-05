Kolejny wieżowiec w centrum. Emilia wpasuje się w warszawski skyline. Wyrośnie między InterContinentalem a WFC. Szczegóły w artykule poniżej.

Pierwsze plany Nowej Emilii pojawiły się jeszcze przed Euro w 2012 roku. Wieżowiec, który stanie w miejscu kultowego pawilonu (teren kupiono za 115 mln zł) miał mieć 50 pięter i 207 metrów. Rozpoczęcie budowy ciągnie się już od kilku lat, a sporym utrudnieniem było przeniesienie pawilonu Emilia, które wywołało oburzenie aktywistów. Sprawą zainteresowała się nawet prokuratura.Pawilon (już rozebrany) ma ostatecznie trafić do Parku Świętokrzyskiego, przed Pałacem Kultury, a na działce przy ul. Emilii Plater zaplanowano 45-piętrowy wieżowiec. Zbuduje go spółka Griffin Real Estate (obecnie Globalworth Polska). Teraz inwestor otrzymał już pierwsze pozwolenie – decyzję środowiskową. To pierwszy krok do rozpoczęcia budowy.Z dokumentów przedstawionych w urzędzie wynika, że Nowa Emilia będzie miała 164 metry wysokości. Drapacz chmur, który stanie między hotelem InterContinental, a WFC wpisze się w stołeczny skyline. Podobnie jak pobliski hotel, Nowa Emilia będzie miała wcięcie sięgające od parteru do 16 piętra budynku. Wszystko po to, by zapewnić dostęp do słońca lokatorom pobliskich bloków.Planowana powierzchnia budynku to 63,4 tys. m kw., czyli nieco więcej niż u sąsiadów. W środku, na dolnych piętrach znajdzie się hotel, a powyżej biura. W podziemiach zaplanowano pięciopiętrowy parking na 132 samochody.W galerii przedstawiamy archiwalną wizualizację autorstwa pracowni Kuryłowicz & Associates Engineering z 2016 roku. Jak dowiedzieliśmy się, po kontakcie z inwestorem, jest ona już nieaktualna. Nowy wygląd jest obecnie projektowany.