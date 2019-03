Nowa KSW Ring Girl NAGO w CKM [ZDJĘCIA +18]. Zuzanna Rams w sexy sesji [marzec 2019]

Najciekawsze tematy CKM nr 3/2019:

WYWIADY

Remigiusz Maciaszek – „Rock” to facet po czterdziestce, który siwieje, łysieje, gra w gry i ma półtora miliona fanów w całej Polsce.

Nocny Kochanek – z Krzyśkiem Sokołowskim, wokalistą najweselszej metalowej kapeli w Polsce, rozmawiamy m.in. o whisky, świadkach Jehowy i Alfie Romeo GT.

Max Czornyj – nowa gwiazda polskiego kryminału to facet jak gdyby żywcem przeniesiony z przeszłości.

Kuba Przygoński – pierwsza bójka, pierwszy alkohol, pierwsze papierosy? O to i inne „pierwsze razy” najlepszego polskiego rajdowca wypytuje Mateusz Szymkowiak.

FELIETONY

Blanka Lipińska – pierwszy felieton w CKM autorki erotyczno-kryminalnych bestsellerów. Tak, oczywiście jest o seksie! Uściślając: o seksie oralnym.

Niekryty Krytyk – jak co miesięc tekst najlepszego felietonisty wśrod youtuberów i najlepszego youtubera wśród felietonistów. Tym razem o zmywarkach do naczyń i synu Boga.

MĘSKIE TEMATY

Robert Kubica – Polak znów ściga się w Formule 1! O najlepszym polskim kierowcy wyścigowym i cyrku, do którego po ośmiu latach wrócił, piszemy od A do Z.

Reality patoshow – jeśli jeszcze nie wiesz, o co chodzi z Martą Linkiewicz, Danielem Magicalem, Guralem i innymi gwiazdami polskiej patologii – to teraz się dowiesz.

Ford Mustang Bullitt – 460 koni pod maską i 4,6 s do setki – Rafał Jemielita testuje dla CKM nowe wcielenie legendarnego samochodu.

