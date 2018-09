Nowa przychodnia CMD na Pradze. Mieści się w Centrum Praskim Koneser

1 września 2018 roku Centrum Medyczne Damiana otworzyło swoją kolejną już, a pierwszą po prawej stronie Wisły przychodnię. Mieści się ona na pierwszym piętrze Centrum Praskiego Koneser. Jak twierdzi dyrektor zarządzająca CMD Agnieszka Dziedzic-Pasik, jest to odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców Pragi-Południe i Północ, Targówka, Bródna czy miejscowości pod Warszawą.

Na 780 mkw CPK znajdują się 22 gabinety lekarskie. Konsultują w nich specjaliści w zakresie m.in. chorób wewnętrznych, chirurgii, endokrynologii, ginekologii, interny, kardiologii, laryngologii, neurologii czy psychologii i psychoterapii. Nie brakuje również pediatrów, laryngologów czy endykronologów. Dostępna jest również pracownia USG i punkt pobrań materiału do wykonania badań laboratoryjnych.

- W Centrum Medycznym Damiana zawsze na pierwszym miejscu stawiamy zadowolenie pacjentów. O unikatowości naszych usług świadczy przede wszystkim szybki dostęp do najlepszych lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, indywidualne, podejście do pacjentów, kompleksowa opieka medyczna oraz wysokie kwalifikacje personelu medycznego – mówi Agnieszka Dziedzic-Pasik.

Niezaprzeczalną zaletą przychodni jest również jej lokalizacja. CPK znajduje się przy ulicy Ząbkowskiej, skąd łatwo i szybko można dojechać do najważniejszych punktów miasta za pomocą komunikacji miejskiej. Dodatkowo obiekt wyposażony jest w parking mogący pomieścić aż 1000 samochodów.