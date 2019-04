Nowa restauracja dla mięsożerców

Jak sami mówią w rozmowach - Razem z moim wspólnikiem mieliśmy kiedyś okazje spędzić sporo czasu w Stanach Zjednoczonych, gdzie doznaliśmy kulinarnego spełnienie. To było Chicago, gdzie w jednej z lokalnych restauracji zamówiliśmy żebra wołowe, wolno pieczone. Wówczas była to dla nas egzotyka, ale po spróbowaniu żeberek oszaleliśmy! - mówi jeden z właścicieli lokalu Tomasz Wróblewski. Po chwili dodaje: „Oczarował nas sposób przygotowywania potrwa, a mianowicie pieczenie w niskiej temperaturze przez 8 godzin, co powodowało powolne wytapianie się tłuszczu przy jednoczesnym zachowaniu soczystości mięsa. Warto dodać, że to jedyny miejsce dla mięsożerców na ulicy Poznańskiej, która może pochwalić się mianem wegetariańskiego i wegańskiego raju”, gdyż pełno na tej ulicy lokali o tym profilu.

W karcie restauracji Żebra i Kości poza tytułowymi żebrami (zarówno wołowymi jak i wieprzowymi) możemy znaleźć takie pozycje jak: świeżo przyrządzany tatar przy gościach, kaczkę z flambirowanymi jabłkami, którą również przyrządza się przy gościu, grasice cielęcą, kotlety jagnięce, rosół z pierożkami z baraniny, żurek grzybowy z przepysznym puree ze skwarami. Ponieważ w okolicy jest mnóstwo hoteli to pragnęliśmy zarekomendować im polską kuchnie w najlepszym wydaniu - mówi Tomasz Wróblewski i dodaje: Nie chcemy, aby gość się nudził w naszej restauracji, dlatego też większość dań jest przygotowywane przy gościu. Kaczki i sztuki wieprzowe wjeżdzają na wózkach, przy gościach są luzowane i dopiero podawane na talerz. Tak samo tatar: przed przyrządzeniem klient może obejrzeć, z jakiego kawałka wołowiny go dostanie, kucharz sieka mięso przy gościu. Aż wreszcie zupy również nalewamy przy stole z garnka.

Na koniec warto napisać kilka słów o samej kamienicy przy Poznańskiej 38, gdzie znajduje się lokal, gdyż ta przedwojenna kamienica została wybudowana w 1913 roku i jako jedna z nielicznych w stolicy przetrwała II Wojnę Światową, zachowując swój unikatowy klimat. W lokalu Żeber i Kości z początku mieściła się palarnia opium i z tych czasów uchwała się przepiękna, zabytkowa, wewnętrzna fontanna, która może być nie lada gratką dla wszystkich miłośników architektury, historii czy szeroko pojętej sztuki. Natomiast w czasie wojny, podobnie jak w pobliskim Hotelu Polonia, w kamienicy kwaterowali Niemcy. I tak jak po 1945 roku w budynku mieściła się tu redakcje „Rzeczpospolita”, tak jedzenie w Żebra i Kości do tych pospolitych na pewno nie należą.

Żebra i Kości Restauracjawww.zebraikosci.pl

22 536 33 27

Poznańska 38 Warszawa