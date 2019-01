Nowa Skra w Warszawie. Miasto wybrało projekt przebudowy obiektu sportowego [WIZUALIZACJE]

O problemach RKS Skra Warszawa wiadomo od dawna, ale naprawdę głośno o stołecznym klubie zrobiło się dopiero po Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. To właśnie tam Anita Włodarczyk, reprezentująca barwy Skry, pobiła rekord świata i zdobyła złoty medal, a po powrocie do Polski pokazała, w jakich warunkach trenuje nie tylko ona, ale blisko 300 sportowców należących do warszawskiego klubu. Więcej o problemach pisaliśmy w obszernym materiale z 2016 r.: Skra Warszawa woła o pomoc. "Nie wykluczam, że to wszystko trzeba będzie zburzyć"

Wokół obiektu toczył się też długotrwały spór prawny, który toczył się między miastem a Global Investment Fund, dotyczącym nieprzedłużenia użytkowania wieczystego terenów pod i wokół stadionu SKRY. W listopadzie 2015 r. Sąd Najwyższy oddalił złożone przez Global Investment Fund i klub RKS „SKRA” skargi kasacyjne ze względu na bezzasadność podstaw kasacyjnych przytoczonych przez skarżących.

Skra uratowana?

Wszystko wskazuje jednak na to, że Skrę spotka dużo lepszy los. Planowany przez miasto proces odbudowy Skry będzie realizowany w dwóch etapach, dzięki czemu obiekt szybciej zostanie przywrócony mieszkańcom Warszawy i jej sportowcom. W pierwszym etapie zrealizowane zostaną zespół treningowy, obejmujący stadion lekkoatletyczny (rozgrzewkowy dla stadionu głównego), rzutnie oraz budynek zaplecza, a także strefa sportowo-rekreacyjna. Ta część inwestycji ma wesprzeć nie tylko sportowców w ich codziennych treningach, ale będzie również służyć mieszkańcom w zaspokojeniu ich potrzeb związanych z rekreacyjnym uprawieniem sportu.

Kolejnym etapem, realizowanym w drodze odrębnego postępowania, nawiązującym do wyłonionej w konkursie koncepcji dla całego kompleksu sportowego, będzie przystąpienie do modernizacji stadionu głównego. Należy podkreślić, że choć forma rozbudowy stadionu głównego nie podlega ocenie w tym konkursie, jednak w dalszych pracach projektowych sąd zaleca uwzględnienie powstania nowej kubatury naziemnej zamiast podziemnej w południowej części stadionu.

Docelowo na terenach przy ul. Wawelskiej 5 powstanie nowoczesny obiekt lekkoatletyczny kategorii II, na którym będą mogły być rozgrywane mistrzostwa rangi międzynarodowej.

Zwycięski projekt

Sąd konkursowy postanowił przyznać nagrodę główną autorom projektu, który w bardzo udany sposób połączył szacunek do dziedzictwa, funkcjonalne rozwiązania dla korzystających z obiektu profesjonalnych lekkoatletów, rugbistów i innych sportowców, a także amatorsko uprawiających sport i pomysłowy program rekreacyjny, włączając przy tym kompleks sportowy w całość otwartego programu parkowego Pola Mokotowskiego. W zaprezentowanej koncepcji zachowane zostały wszystkie wartościowe elementy założenia a nowe uzupełnienia zaprojektowano w oparciu o pierwotne osie kompozycyjne. Zastosowane rozwiązania krajobrazowe – wzniesienia terenu oraz zbiornik wodny – nie tylko podkreślają powiązanie widokowe stadionu i parku, ale też stanowią bazę dla programu rekreacyjnego, atrakcyjnego dla profesjonalistów i amatorów, obejmującego urozmaiconą nawierzchniowo i topograficznie trasę biegową, odcinki trasy dla treningów interwałowych czy nawodne siłownie plenerowe.

Program ten oferuje ciekawe propozycje aktywnego spędzania czasu także zimą w formie saneczkarstwa, narciarstwa biegowego i łyżwiarstwa. Program ten uzupełnia propozycja szczegółowo rozwiązanych elementów małej architektury. Sąd konkursowy zwrócił również uwagę na funkcjonalne rozwiązanie strefy rozgrzewkowej dla stadionu głównego, w skład której wchodzi oddzielne pole do rzutów, boisko do rugby wraz z czterotorowym treningowym stadionem lekkoatletycznym, na którym mogą być przeprowadzane zawody lekkoatletyczne niższej rangi we wszystkich konkurencjach poza biegiem z przeszkodami. Poprawnie rozwiązano układ budynku zaplecza sportowego.

Na uporządkowanie terenu Skry w budżecie miasta zarezerwowane jest 25 mln zł, szczegółowy projekt docelowego zagospodarowania terenu gotowy będzie za rok, a w 2020 r. można będzie rozpocząć jego realizację.