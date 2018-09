Nowa Stacja w Pruszkowie. Wielka galeria coraz bliżej. W środku będzie 120 sklepów [ZDJĘCIA]

W ostatnim tygodniu września pociągi SKM wróciły do Pruszkowa. Kończy się remont linii 447, który ciągnął się przez rok. Przy okazji kolejarze remontują stacje. W Pruszkowie na razie perony są rozkopane, ale za kilka miesięcy będzie tu pierwszorzędny przystanek.

Tuż obok torów kolejowych wyrasta Nowa Stacja, czyli wielka galeria handlowa. Pierwszy obiekt tego typu w Pruszkowie będzie gotowy w październiku. W środku znajdzie się również kino, którego do tej pory mieszkańcom brakowało.

- Chcemy, aby klienci w czasie pobytu w Nowej Stacji mogli załatwić wiele codziennych spraw, niezależnie od tego czy będzie to wizyta u operatora telefonii komórkowej, planowanie wakacji czy zmiana fryzury - mówi Maciej Krzewiński przedstawiciel firmy ECC Real Estate, dewelopera Nowej Stacji. Wraz z galerią handlową powstaje parking na 800 samochodów, z którego korzystać będą także osoby dojeżdżające pociągami.

Jakie sklepy w Nowej Stacji?

Carrefour, Rossmann, Douglas, RTV EURO AGD, Rebel Electro, Jysk, Home&You, H&M, CCC, Deichmann, Reserved, Reserved Kids, Sinsay, Orsay, Carry, Top Secret, Diverse, Tatumm, Wólczanka, Vistula, Martes Sport, 4F, Empik, Świat Książki, Uczy i bawi, Vision Express, Paris Optique, SWISS, Time Trend, Yes, Briju, Apart, Ziaja, Czas na herbatę, Arkadius - salon fryzjerski, pralnia 3 bąble, McDonalds, Olimp, Pizza Hut Express, KFC, ThaiWok, Jesz Lody Tradycyjne, Grycan, Itaka, Rainbow Tours, TUI, Plus, Orange, Multikino, Fitness Zdrofit, Sala Zabaw Fikołki.

Nowa Stacja ma powierzchnię 27 tys. m kw. Deweloperem Nowej Stacji w Pruszkowie jest firma ECC Real Estate, generalnym wykonawcą firma Karmar, a za komercjalizację odpowiada firma Aspenn.