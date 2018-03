Na Białołęce powstanie nowa szkoła podstawowa. Urząd Dzielnicy ogłosił właśnie przetarg na wykonanie robót w rejonie ulic Ruskowy Bród i Verdiego. Nowa placówka ma pomieścić niemal tysiąc uczniów.

Rozmiary, jakie ma przybrać przyszła szkoła podstawowa robią wrażenie. Utworzonych zostanie 37 oddziałów: 13 dla klas I-IV, 9 dla klas V-VI i 15 dla klas VII-VIII, a sam kompleks podzielony będzie na kilka budynków jedno- i trzypiętrowych oraz sali sportowej. W części szkoły przeznaczonej dla klas I-VI poza salami do nauki znajdą się na przykład zaplecze kuchenne, biblioteka, sala do gimnastyki korekcyjnej, szatnie, pomieszczenia administracyjne. W sekcji dla starszych uczniów znajdziemy natomiast szatnie, biblioteka a dodatkowo jeszcze jadalnia, sklepik i radiowęzeł.Dodatkowo w szkole znajdą się: sala komputerowa, językowa, biologiczno-geograficzna, techniczna czy artystyczna. Całość ma być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o zaplecze sportowe to do szkoły przylegać będzie sala gimnastyczna o wymiarach 24x44 m z widownią i szatniami, a także zespół wielofunkcyjnych boisk oraz plac zabaw.Do budynków będzie prowadziła droga wewnętrzna, a przyjeżdżający do szkoły samochodem mogą liczyć na 148 miejsc parkingowych, w tym 6 dla niepełnosprawnych. Placówka będzie również wykorzystywała odnawialne źródła energii – pomp ciepła powietrze-woda.Termin składania ofert w konkursie upływa 10 kwietnia 2018 roku. Według władz dzielnicy zakończenie prac planowane jest na lipiec 2019 roku.