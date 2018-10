Nowa szkoła na Białołęce z kładką nad drogą za niemal 54 mln zł

37-oddziałowa szkoła powstanie na Białołęce, między ulicą Verdiego i Ruskowy Bród. Będzie się składać z kilku połączonych ze sobą budynków jedno i trzypiętrowych, przeznaczonych na sale lekcyjne dla klas I-VI oraz VII-VIII. Oprócz sal, znajdą się również szatnie, pomieszczenia administracyjne, zaplecze kuchenne, jadalnia, sklepik, radiowęzeł, biblioteka, sala gimnastyczna, sala sportowa, a także sale specjalistyczne - komputerowa, biologiczno-geograficzna, językowa, techniczna, artystyczna i fizyczno-chemiczna. Co ważne, szkoła zostanie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo, między budynkami ma powstać sala gimnastyczna o wymiarach 22x24 m wraz z widownią oraz magazynami na sprzęt sportowy, a także boiska sportowe i plac zabaw dla młodszych uczniów. W planach jest także budowa kładki nad ulicą Ruskowy Bród, która będzie prowadziła do boisk sportowych położonych po drugiej stronie ulicy. Boiska będą przystosowane do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa. Po zajęciach szkolnych oraz w weekendy, boiska będą dostępne także dla mieszkańców.

Przy budynku powstanie 148 miejsc parkingowych, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowano również budowę drogi wewnętrznej ze strefą kiss&ride, gdzie rodzice będą mogli zatrzymać się na chwilę, odwożąc dzieci na lekcje.

Jest to bardzo potrzebna inwestycja w tym miejscu, bowiem w okolicy powstaje mnóstwo nowych osiedli mieszkaniowych. Przetarg na budowę szkoły został rozstrzygnięty 28 września 2018 roku. Wygrała go spółka ERBUD, która do końca lipca 2020 roku ma oddać gotowy obiekt. Szkoła powstanie na dwuhektarowej działce, którą dzielnica zdobyła pod koniec 2016 r. od Agencji Nieruchomości Rolnych.