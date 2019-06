Nowatorski jazz otwiera “Weekend moda na Mazowsze”

„Jerzy Mączyński Jerry & The Pelican System” to oryginalny i odważny projekt. Nowatorskie i budzące podziw podejście do jazzowych brzmień, zaowocowało wydaniem debiutanckiego albumu nakładem wytwórni Polskie Nagrania w kultowej serii Polish Jazz, w której znajdują się płyty m.in. tak wybitnych artystów tego gatunku, jak: Krzysztof Komeda, Andrzej Kurylewicz, Zbigniew Namysłowski, Tomasz Stańko, czy Michał Urbaniak.

Projekt „Pelican” tworzą muzycy młodego pokolenia, którzy pochodzą właśnie z Mazowsza, stąd ich koncert inaugurujący „Weekend Moda na Mazowsze”. W skład formacji wchodzą: perkusistka Wiktoria Jakubowska, trębacz Marcin Elszkowski, pianista Marcel Baliński, kontrabasista Franciszek Pospieszalski oraz saksofonista Jerzy Mączyński.

Jerry & The Pelican System to głos nowego pokolenia, które nie boi się zredefiniować pojęcia jazzu. I pewnie nawet się nad tym nie zastanawiają, bo Jerzy Mączyński, lider grupy, tworzy po prostu swoją muzykę. I choć w tym projekcie zebrał instrumentalistów pochodzących z różnych środowisk, to udało im się wspólnie stworzyć system łączenia imponujących rozmaitych wizji oraz umiejętności. W efekcie uzyskali wielobarwność, międzygatunkowość, momentami odrealniony i pozbawiony reguł system pracy.