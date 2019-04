Nowe buspasy w Warszawie? Miasto analizuje kilka lokalizacji. Jeden pas dla autobusów idzie do likwidacji

– Nie jest to jednak ostatni wydzielony pas dla autobusów jaki planujemy uruchomić. Wytyczenie kolejnych poprzedzą szczegółowe analizy, które pomogą nam podjąć ostateczne decyzje – mówiła Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. Było to prawie rok temu, gdy otwierano buspas na Kijowskiej. Wtedy zapowiedziano (i dotrzymano słowa), że specjalny pas dla autobusów znajdzie się także na Raszyńskiej. W Warszawie jest w tej chwili 35 buspasów. Kiedy pojawią się nowe?

Na razie wiceprezydent Robert Soszyński, który zastąpił Kaznowską na stanowisku odpowiedzialnym za transport przyznaje, że trwają analizy. Pojawiła się również deklaracja, że pasy dla autobusów będą wdrażane tylko w miejscach, w których realizowanych jest kilkadziesiąt kursów w jednym kierunku w ciągu godziny.

_„Mogą się zdarzyć sytuacje, że nowo wdrożony buspas przyniesie efekt odwrotny do oczekiwanego - np. utrudni ruch autobusów na ciągach poprzecznych (mniejszy ruch na dojeździe do buspasa). Wydzielenie buspasa zazwyczaj stanowi pogorszenie ogólnych warunków ruchu indywidualnego na danym ciągu, co w efekcie prowadzi do zainteresowania kierowców samochodów osobowych sąsiednimi ulicami w danym obszarze" _– pisze Soszyński w odpowiedzi na interpelację radnego Marka Szolca, który tłumaczy, że buspasy stoją w korkach.

Miasto wybrało jednak kilka dróg, na których mają pojawić się specjalne pasy dla autobusów – kosztem miejsca dla samochodów osobowych.

Bitwy Warszawskiej 1920 r. (odcinek Grójecka - rondo Zesłańców Syberyjskich) - do czasu wybudowania trasy tramwajowej

Puławska (odcinek granica miasta - POW)

Prymasa Tysiąclecia (odcinek Wolska - rondo Zesłańców Syberyjskich)

Co ciekawe za pewien czas zniknie buspas przy ul. Górczewskiej. Ratusz radzi pasażerom zamienić naziemną komunikację na metro, które w przyszłym roku będzie jeździć pod ulicą. „[Przy - red.] ulicy Górczewskiej po otwarciu nowego odcinka II linii metra planowane jest ograniczenie liczby kursów autobusów transportu publicznego, co pozwoli na likwidację istniejącego bus-pasa” - pisał Robert Soszyński, wiceprezydent Warszawy w odpowiedzi na zapytanie radnej.

