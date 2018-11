Nowe centrum handlowe na Targówku? Dzielnica prezentuje plan miejscowy, mieszkańcy protestują

Nowe centrum handlowe na Targówku? Budowa metra bodźcem dla kolejnych inwestycji

Publikacja nowego planu miejscowego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego wzbudziła niemało kontrowersji i nie cieszy się poparciem wśród dużej grupy mieszkańców rzeczonej okolicy. Chodzi o budowę nowego centrum handlowego w pobliżu powstającej stacji metra M2 Trocka. Podobne kompleksy istnieją już w pobliżu kilku stacji metra i planowane są w sąsiedztwie kolejnych (np. Galeria Młociny). Trzeba pamiętać, że jak na razie plan jest jedynie wstępną koncepcją i przewiduje dwa warianty, jednak według obu najprawdopodobniej planowana jest budowa galerii handlowej. Mimo to, wstępny szkic już nie przypadł do gustu mieszkańcom Targówka. Ci opowiadają się za pozostawieniem istniejącego, lokalnego bazarku i twierdzą, że na nowy moloch usługowo-handlowy zwyczajnie nie ma miejsca. Nikt się chyba nie pofatygował by zobaczyć jak tutaj jest wąsko (...) to nie jest ulica KEN, Radzymińska ani nawet Kondratowicza - wskazuje internautka, która poruszyła ten temat w internetowej grupie skupiającej sąsiadów z Targówka.

Co prawda w obu omawianych wariantach nie ma mowy o likwidacji istniejącego bazaru, a jedynie jego przekształcenia, czyli według domysłów mieszkańców - przesunięcie go, celem ustąpienia miejsca dla nowej galerii. Opublikowany plan miejscowy faktycznie pokrywa się z obawami mieszkańców, bowiem możemy wyczytać w nim:

W środkowej części obszaru zaproponowano jeden z rejonów koncentracji usług ze względu na realizowaną stację metra. W Wariancie I tereny usługowe wyznaczono po północnej stronie skrzyżowania ulic Trockiej z Pratulińską w rejonie północnego zespołu wejść do metra, bazując na istniejących obiektach usługowych. W Wariancie tym zachowano również lokalizację lokalnego bazarku, umożliwiając uzupełnienie jego otoczenia o dodatkowe obiekty handlowousługowe. Wariant II natomiast wyznacza nowe tereny usługowe także po południowej stronie tego skrzyżowania, wprowadzając dodatkowe usługi w rejonie południowego zespołu wejść do metra. Wariant ten zakłada możliwość większych przekształceń bazarku, w tym jego rozbudowę i nadbudowę szczególnie od strony ul. Trockiej oraz ukształtowanie strefy zieleni towarzyszącej.

Nowe centrum handlowe na Targówku miałoby powstać u zbiegu ulic Pratulińskiej i Trockiej:

Nowe centrum handlowe na Targówku. Czy jest na nie miejsce? Mieszkańcy protestują

Głównym argumentem przeciw powstaniu centrum handlowego w pobliżu nowej stacji metra na Targówku jest brak miejsca. Plany są takie, że twórcy chcą nas doprowadzić chyba do utraty wszelkich wolnych przestrzeni - komentuje jedna z internautek. Mieszkańcy martwią się również, że nowa konstrukcja niekorzystnie wpłynie na przepływ powietrza, pogarszając tym samym (i tak już nienajlepszy) jego stan. Ponadto pojawiają się obawy o miejsca parkingowe i przedsiębiorców z lokalnego bazarku.

Czy na Trockiej powstanie kolejna galeria na wzór istniejących KEN Center, Galerii Ursynów, CH Land czy Galerii Wileńskiej? Wiele na to wskazuje, choć postawa mieszkańców nakazuje brać poprawkę na plany urzędników. Nadzieją dla przeciwników nowej inwestycji mają być konsultacje społeczne. Jednak nawet one nic nie mogą zagwarantować, bowiem ostatnie zdanie należy do miasta.