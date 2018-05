Niewykluczone, że już wkrótce - tuż na granicy łączącej Warszawę i Stare Babice powstanie nowe centrum handlowe. Za 5 lat, w pobliżu tej inwestycji, ma już działać stacja metra przy dzisiejszej zajezdni autobusowej na ul. Górczewskiej, więc lokalizacja na stworzenie galerii handlowej z biznesowego punktu widzenia wydaje się dobrym pomysłem. Z mieszanymi uczuciami patrzą na to wszystko okoliczni mieszkańcy.

Pomysł na wybudowanie nowego centrum handlowego na Bemowie obejmuje działkę pomiędzy ulicą Warszawską i Batalionów Chłopskich. Dzisiaj są tam pola, a tuż obok przebiega trasa szybkiego ruchu S8. Teren jest atrakcyjny komunikacyjnie, zwłaszcza, że za kilka lat na ul. Górczewskiej, która przechodzi w Warszawską, będzie miała aż 5 stacji metra. Ta największa i najbardziej okazała, mająca być łączyć w sobie cechy węzła przesiadkowego oraz dworca autobusów dalekobieżnych, zostanie wybudowana tuż obok wspomnianej działki.Teren ma kilku właścicieli, którzy mają różne wizje dotyczące jego przyszłości. Kilka miesięcy temu pojawił się jednak inwestor, który może wszystkich pogodzić i zrealizować swoją wizję budowy centrum handlowego mającego ponad 2000 m2 oraz osiedla wielorodzinnego. Zabudowa ma być tam wysoka - przewidziano aż 9 kondygnacji. Tak wysokich budynków w okolicy aktualnie nie ma.Radni Starych Babic mają przegłosować plan zatwierdzający tę inwestycję we wtorek 29 maja. Część mieszkańców popiera tę inicjatywę i jest zadowolona, że do wybudowanego już Decathlonu dołączą kolejne wielkopowierzchniowe sklepy. Inni twierdzą, że centrum handlowe w tym miejscu sparaliżuje komunikację i dojazd do Starych Babic. Mieszkańcy zwracają uwagę, że już dzisiaj są problemy z drożnością ul. Warszawskiej, a wszystko przez powstające jak grzyby po deszczu nowe osiedla przy ul. Batalionów Chłopskich oraz Szeligowskiej.Nawet jeśli zabudowa mieszkalna będzie niższa niż 9 kondygnacji, to sprzedaż tego terenu pod cele komercyjne wydaje się nieunikniona. Właścicielami działki są osoby prywatne, które już porozumiały się w niemal wszystkich kwestiach z inwestorem. Przekonani do tego pomysłu są także radni, którzy w nowej galerii handlowej widzą sporo pozytywów.