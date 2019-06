Nowe chodniki antysmogowe w Warszawie. Najpierw Mokotów, później Żoliborz, Śródmieście i Wawer

Chodnik antysmogowy - co to jest?

Płyty chodnikowe do deptaków antysmogowych składają się ze specjalnego, fotokatalitycznego budulca. Oznacza to, że dzięki promieniom słonecznym na powierzchni chodnika dochodzi do redukcji szkodliwych dla ludzi związków (szczególnie dwutlenku węgla), które emitują samochodowe spaliny. Związki te, rozkładane są na neutralne, które wraz z wodą z opadów dostają się do gleby. Dodatkowym atutem samego betonu są jego właściwości samooczyszczenia się.

Pierwszy chodnik antysmogowy w Warszawie powstał w październiku 2018 roku. Specjalnym, eko-deptakiem możemy przejść się w okolicach ronda Daszyńskiego. Zanim jednak płyty wymieniono na nowe, chodnik był testowany przez 9 miesięcy w warunkach laboratoryjnych oraz miejskich. Pozytywny wynik dał do zrozumienia, że taki rodzaj betonu pozwoli zredukować niebezpiecznego dwutlenku azotu w powietrzu nawet o 30 procent.