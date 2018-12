Nowe hotele w Warszawie. Mercure i Ibis wyrosną na Bielanach. Znamy szczegóły inwestycji [WIZUALIZACJE]

Bielany – tak jak cała Warszawa, bardzo prężnie się rozwija, a lokalizacja tego projektu jest bardzo atrakcyjna zarówno dla gości w podróży służbowej, jak i dla osób odwiedzających Warszawę turystycznie. Obecnie sieć AccorHotels w Polsce to ponad 70 hoteli, w tym 15 hoteli w Warszawie we wszystkich segmentach, od hoteli o najwyższym standardzie do hoteli kategorii ekonomicznej. Stolica Polski to miasto, w którym każda międzynarodowa marka chce być dobrze widoczna, gdzie każdy duży inwestor chce być obecny i jesteśmy dumni, że developer powierzył właśnie nam zarządzanie tym kompleksem.” – powiedział Gilles Clavie, prezes zarządu i dyrektor generalny grupy Orbis.