Nowe kino na Woli. Takiej "butikowej" sieci w Warszawie jeszcze nie było

Nowe kino na Woli. W rewitalizowanej dawnej fabryce Norblin powstanie kino butikowe. Ma składać się z siedmiu sal, które znajdą się na pierwszym piętrze nowego budynku. Takiej sieci w Warszawie jeszcze nie było. Szczegóły poniżej.

Nowe kino na Woli ma być połączeniem multipleksu oraz kin studyjnych. - Jego głównym założeniem jest prezentowanie seansów filmowych na najwyższym poziomie multimedialnym i technologicznym - jak w multipleksie – ale w kameralnej atmosferze niczym w lokalnych kinach studyjnych. Dodatkowo przestrzeń kina będzie służyć jako miejsce spotkań, gali, pokazów prywatnych, a sale kinowe będą pełnić także funkcje konferencyjne - czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym. Sale w Oh Kinie będą miały sofy umożliwiające oglądanie filmu w pozycji półleżącej a widzowie wybiorą czy chcą oglądać filmy w wersji "comfort" czy "premium". Ale to nie koniec nowości. Wnętrza sal kinowych będą urządzone w amerykańskim stylu, vintage. - W wystroju dominować będą naturalne materiały, takie jak drewno, nie zabraknie też elementów, nawiązujących do industrialnej przeszłości ArtN. Operator zadba o oryginalne oświetlenie, dostosowane m.in. do pór dnia czy roku - czytamy dalej. W barze będzie można kupić zdrowe przekąski a cała przestrzeń zostanie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na seans będzie można także wejść z psem-przewodnikiem. ZOBACZ TEŻ: Norblin z pieniędzmi na rozbudowę. Stara fabryka z restauracjami, kinem i bazarem, a obok biurowce [WIZUALIZACJE]

– Podpisana przez nas umowa z OH KINO doskonale odzwierciedla kierunek, w jakim podążamy, pozyskując najemców do przyszłego kompleksu ArtN. Tak niezwykła przestrzeń, która połączy wiele dziedzin życia – pracę i rozrywkę, wyjątkową ofertę gastronomiczną, handel, ale także kulturę, która jest dla nas szalenie istotnym aspektem, wpisanym wręcz w nazwę naszego projektu, wymaga konceptów oryginalnych i nowatorskich. Takie właśnie będzie kino w ArtN – komfortowe, zaskakujące nowościami, przystępne dla każdej grupy widzów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz najemca, projektując je będzie czerpał z historii dawnej fabryki Norblina. Z pewnością pojawi się w jego przestrzeni wiele elementów, nawiązujących do industrialnej tradycji tego miejsca – komentuje Kinga Nowakowska, dyrektor operacyjna i członek zarządu Grupy Capital Park, odpowiadająca za projekt ArtN.

