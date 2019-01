Nowe miejsca w Warszawie 2019. Zebraliśmy najważniejsze inwestycje, które mają zostać oddane do użytku w 2019 roku. Wśród nich znalazły się galerie handlowe, a także rozrywkowe miejsca. Zawarliśmy też jedną inwestycję która wyrasta w okolicach Warszawy. Zrobiliśmy to z pełną odpowiedzialnością, gdyż uznajemy ją za jedną z kluczowych realizacji powstających w sąsiedztwie naszego miasta. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.