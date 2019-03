Nowe miejsca w Warszawie, które każdy szanujący się hipster powinien znać [TOP10]

Niewielu wie, że w Warszawie powstał tor dla dorosłych. Tak, dokładnie taki, jaki oglądaliśmy przez całe dzieciństwo w programach telewizyjnych typu "Fort Boyard" czy "Pago Pago". Przez godzinę (lub kilka godzin - w zależności od wybranej opcji i zasobności portfela) możecie poczuć się jak na misji w filmie akcji. Ale to niejedyne, warte uwagi, miejsce w Warszawie, które powstało w ostatnim czasie. Wybraliśmy dla was dziesięć nowych i oryginalnych lokali, do których warto się udać: