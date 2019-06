Nowe mieszkania na Mokotowie – poznaj Avore

Kameralna inwestycja w stolicy

Avore to wyjątkowe osiedle, które znajduje się w południowej części Mokotowa. Lokalizacja jest, bez wątpienia, jedną z największych zalet tej inwestycji mieszkaniowej. Nowe mieszkania dostępne są w dwóch budynkach; przy ulicy Cieszyńskiej 7 oraz 9a. Avore znajduje się zalewie kilka minut pieszo od stacji metra Wilanowska oraz przystanków autobusowych i tramwajowych. W okolicy znajduje się również sporo terenów rekreacyjnych, m.in. położony ok. 400 m od inwestycji Park Królikarnia. Położenie Avore z jednej strony gwarantuje więc bardzo szybką możliwość dojazdu do ścisłego centrum miasta, a z drugiej – zapewnia łatwy dostęp do terenów zielonych. Ogólnie rzecz ujmując, osiedle Avore gwarantuje zarówno poczucie życia w wielkim mieście ze wszystkimi jego udogodnieniami, jak i możliwość odcięcia się od zgiełku i pędu, ze względu na kameralny charakter budynków, oddalonych nieco od ulicy.

Nowe mieszkania na Mokotowie – dlaczego Avore wyróżnia się na tle innych inwestycji?

Atrakcyjna lokalizacja jest niezmiernie istotna przy wyborze mieszkania, ale oferta mieszkań, jakość ich wykonania, a także zaoferowana infrastruktura osiedlowa jest nie mniej istotna. W ofercie pozostała ostatnia kawalerka o powierzchni 46 m2 oraz mieszkania 3-pokojowe z metrażem 68 - 100 m2 – wszystkie o podwyższonym standardzie. Na tym jednak możliwości decyzji się nie kończą, bo potencjalni mieszkańcy mogą też wybrać, czy wolą mieszkania z balkonem, tarasem czy loggią. Bez względu na wybrany metraż mieszkania, w każdym z nich można liczyć na odpowiednie doświetlenie, dzięki zastosowaniu dużych okien, w części zastosowano również wydajne i wygodne ogrzewanie podłogowe.