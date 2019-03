Nowe Moczydło, Warszawa. Park wodny przeszedł gruntowny remont i wygląda świetnie! [ZDJĘCIA]

LO Kopernika, Warszawa. Przyszłe maturzystki śpiewają Abbę. Ich spektakl "Mamma Mia" to hit [ZDJĘCIA]

LO Kopernika, Warszawa. Przyszłe maturzystki postanowiły stworzyć spektakl oparty na utworach szwedzkiej popowej grupy muzycznej Abba. "Mamma Mia!" to musical, który być może będziemy mogli obejrzeć w stołecznych teatrach. Od początku do końca przygotowali go warszawscy licealiśc...