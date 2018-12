Nowe oszustwo w Warszawie. Domokrążcy sprzedający perfumy i... usypiają "klientów"

Nowe oszustwo w Warszawie

Metoda "na sprzedawcę perfum" to jeden z bardziej kreatywnych - i niebezpiecznych - podstępów, jakimi oszuści starają się nabrać osoby, które otworzą im drzwi. To jedna z nowych metod działania złodziei, choć przestępcy zainspirowali się niewątpliwie metodą, którą kiedyś okradano podróżnych w pociągach. Złodzieje przychodzą do domów, podają się za sprzedawcę perfum i dają do powąchania próbki zapachów. Osoba, która da się namówić, nie poczuje jednak perfum, lecz substancję, po której... straci przytomność. To da złodziejowi czas na splądrowanie mieszkania.

Oszustwo stało się na tyle powszechne, że policja przygotowała nawet specjalny spot informacyjny, w którym ilustrują, w jaki sposób działa tego typu oszustów: