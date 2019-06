Nowe parki w Warszawie. Miasto wyda na nie 8 milionów złotych. Gdzie powstaną?

Nowe parki w stolicy. Rada Warszawy przegłosowała przesunięcie środków

Podczas czwartkowej (30.05.2019) sesji Rady Warszawy przegłosowany został projekt przesunięcia środków na cel dwóch nowych założeń parkowych. Mowa o Parku Linearnym, który powstać ma w "Mordorze" oraz Parku Żerańskim na Białołęce. Kwota, jaką zabezpieczono na poczet tej inwestycji to ponad 8 milionów złotych. Planowo proces realizacji tych projektów powinien zakończyć się najpóźniej do 2022 roku. W ratuszu słyszymy jednak, że jak na razie "są to tylko założenia".

Kwestia koncepcji jest przyszłością, nie zaczęliśmy jeszcze procesu projektowania. Jak dotąd zabezpieczyliśmy potrzebne środki na realizację tych inwestycji. Czekają nas jeszcze negocjacje z projektantami. Zwycięzcy organizowanych przez miasto konkursów będą mieli pierwszeństwo w podjęciu rozmów. Jeżeli wyrażą chęć współpracy, będziemy ustalać, jak ostatecznie będą wyglądać parki. Wówczas architekci i projektanci zajmą się konkretnymi rozwiązaniami. Ponadto czekamy również na zarządzenie prezydenta. Wówczas będziemy mogli przystąpić do następnego etapu budowy parku na Białołęce - powiedziała Dominika Wiśniewska ze stołecznego ratusza.

Park Linearny na Służewcu. Odwlekana inwestycja

Linearny park z boiskami sportowymi, ścieżkami i ławkami miał powstać w zeszłym roku pomiędzy ulicą Suwak a torami kolejowymi. Od lat Stowarzyszenie Lepszy Służewiec apelowało o stworzenie tam „skrawka” zieleni na terenie dawnej bocznicy kolejowej.

Podczas grudniowej konferencji na temat poprawy jakości życia w „Mordorze” władze miasta zapowiedziały, że park powstanie. Miał być gotowy już na te wakacje. Niestety planowanie „zielonej oazy” biurowej dzielnicy przeciąga się.