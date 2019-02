Nowe pomniki w Warszawie: Jan Olszewski, Baczyński i gen. Ścibor-Rylski. Rada Warszawy przyjęła propozycje

Nowe pomniki w Warszawie

Propozycja budowy pomnika byłego premiera Jana Olszewskiego (zm. 7.02.2019) została zgłoszona przez radnego Filipa Frąckowiaka w imieniu klubu PiS na sesji Rady Warszawy, która odbyła się 14 lutego. Stanowisko spotkało się z pozytywnym odzewem wszystkich obecnych na sali. W głosowaniu projekt poparło 54 radnych, nie odnotowano żadnego głosu "przeciw". Nie wybrano jeszcze miejsca, w którym stanie popiersie Olszewskiego.

- Rozpoczynamy budowę pomnika tego wielkiego Polaka - poinformował Frąckowiak.

Niech ten pomnik będzie świadectwem wspólnego zaangażowania w upamiętnienie osób, które ponad wszelką wątpliwość były opoką Polaków w czasach zniewolenia - piszą radni w stanowisku skierowanym do prezydenta Trzaskowskiego

Jan Olszewski - zasłużony warszawiak

Jan Olszewski urodził się 20 sierpnia 1930 roku w Warszawie. W wieku 13 lat wstąpił do Szarych Szeregów. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Działał w opozycji demokratycznej. Publikował w prasie. Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. W wyborach parlamentarnych w 1991 uzyskał mandat posła na Sejm I kadencji z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum. 6 grudnia 1991 Sejm na wniosek prezydenta powołał go na stanowisko prezesa Rady Ministrów. Funkcję pełnił do 5 czerwca 1992. Upadek jego rządu przeszedł do historii III RP jako tzw. nocna zmiana. Olszewski był Honorowym Obywatelem Warszawy.

ZOBACZ TEŻ: QUIZ: Powstanie Warszawskie. Co wiesz o tym ważnym wydarzeniu?