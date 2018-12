Nowe prawo pracy w Warszawie. Od 1 stycznia w życie wchodzą bardzo ważne zmiany

Bieg Erasmusa w Warszawie 2018. Druga edycja odbyła się na Stadionie Narodowym [ZDJĘCIA]

Tomasz Sznela

Biegu Erasmusa 2018 w Warszawie był pierwszym biegiem w całości rozgrywanym na płycie Stadionu Narodowego. Do biegowego pojedynku stanęło blisko 700 osób, biegnąc w 4-osobowych sztafetach, w trzech seriach. Łączny dystans dla drużyny to ok. 8,5 km. Drużyny same decydowały, ile ok...