"Nowe" przejście podziemne pod stacją PKP Włochy już zdemolowane. A jeszcze nawet nie oddano go do użytku

Na zdjęciach widać, że wejście do tunelu było otwarte, chociaż oficjalnie nie został on jeszcze oddany do użytku. Nowe przejście już teraz wygląda tak, jakby potrzebowało kolejnego remontu. Na ścianach widać graffiti z wulgarnymi napisami, a na ziemi leżą porozrzucane śmieci - głównie butelki po alkoholu. Zniszczone zostały również wejścia do wind.

"To karygodne, aby dopiero co otwarty dworzec wyglądał w taki sposób" - pisze czytelnik i przesyła zdjęcia zdemolowanej stacji PKP Warszawa Włochy, a dokładnie przejścia podziemnego pomiędzy peronami, które jest także połączeniem dwóch części dzielnicy - Nowych i Starych Włoch.

Przeczytaj też: Bagno na stacji Warszawa Włochy. Miało być nowocześnie, a ludzie taplają się w błocie [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy dzielnicy Włochy już od jakiegoś czasu informowali o tym, że na placu budowy nic się nie dzieje, a wręcz tunel wygląda coraz gorzej: "Czy wiadomo coś na temat PKP Włochy? Ekipy od dawna nie widać, a przejście podziemne wygląda coraz bardziej jak melina...". "Dojścia do tuneli to pobojowisko, wiaty potłuczone, a wykonawcy ani widu, ani słuchu" - komentują na forum.

"Za zabezpieczenie budowy odpowiada wykonawca"

Mieszkańcy coraz bardziej się niecierpliwią i piszą w tej sprawie do urzędu miasta, który z kolei odsyła do PKP. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Polskimi Liniami Kolejowymi. - Niestety akty wandalizmu, które obserwujemy w naszym otoczeniu, nie omijają terenów kolejowych. Przejście podziemne na stacji Warszawa Włochy jest cały czas placem budowy i za jego właściwe zabezpieczenie odpowiada wykonawca - mówi rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski i dodaje, że PKP zwróciło już wykonawcy uwagę na to, co dzieje się na stacji i zobowiązało go do zabezpieczenia terenu budowy.

Przejście podziemne ma zostać oddane do użytku w I kwartale 2019 r. Rzecznik podkreśla, że do tego czasu szkody muszą zostać przez wykonawce naprawione - jest to warunek odbioru obiektu przez PKP.