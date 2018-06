Prezydent Andrzej Duda podpisał ostatnio dziewięć ustaw, w wśród nich tą dotyczącą przepisów drogowych. Ustawa, którą podpisał prezydent, wprowadza przepisy, dające podstawę policji do odstąpienia od zatrzymania prawa jazdy - ale pod jednym warunkiem. Jakim? Czytaj poniżej.

Będzie można przekroczyć prędkość i nie stracić prawka

Do tej pory przepisy nie zawierały żadnej taryf ulgowej, jeśli chodzi o przekroczenie prędkości. Nie przewidywały żadnej sytuacji usprawiedliwiających przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Było to złamanie prawa i wiązało się z odebraniem prawa jazdy.Ustawa, którą podpisał prezydent, wprowadza przepisy, dające podstawę policji do odstąpienia od zatrzymania prawa jazdy w razie stwierdzenia, że kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym lub przewoził więcej osób niż określona w dowodzie rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym lub większą niż to wynika z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu.Warunek musi być tylko jeden. Kierowca działał przy tym w stanie wyższej konieczności. Przekroczył prędkość, bo np. ratował komuś życie lub wiózł rodzącą kobietę do szpitala. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.