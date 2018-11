Nowe radiowozy dla Policji. 37 pojazdów zasili flotę w całej Warszawie

Nowe radiowozy

37 nowych aut trafiło już do stołecznej policji. Pojazdy zakupiono ze środków własnych oraz z funduszy Urzędu m.st. Warszawy. Kluczyki do pojazdów przekazali policjantom Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz Prezydent warszawy Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Trafią one do wszystkich komend rejonowych stołecznej policji.

Pojazdy posiadają napęd hybrydowy oraz wiele systemów bezpieczeństwa. Jak podkreśla policja, emitują one także mniej spalin i są przyjazne dla środowiska.Przed wręczeniem policjantom, auta zostały poświęcone.