Nowe rejsy w ofercie LOT-u. Samolotem z Warszawy do Lublina w 45 minut. Ile kosztuje bilet?

3 września Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły połączenie na trasie Warszawa-Lublin. To już 10 z podróży na terenie kraju oferowanych przez przewoźnika. Przelot w jedną czy drugą stronę ma trwać 45 minut i odbywać się pięć razy w tygodniu – poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele.

Z Warszawy samolot będzie startował o 13:40, a do celu dotrze o 14:25. Powroty planowane są na godzinę 15:10 z lądowaniem na lotnisku Chopina o 16:00. Długość trasy w linii prostej to 153 kilometry. Dla porównania podróżowanie pociągiem ze stacji Warszawa Centralna do stacji Lublin trwa około trzech godzin.

Na nowej trasie LOT-u polecimy samolotem Bombardier Q400, na pokładzie którego znajduje się 78 foteli dla pasażerów. Ceny za bilet w obie strony zaczynają się od 169 zł.

Do tej pory w ramach połączeń krajowych w ofercie przewoźnika można było podróżować ze stolicy do Gdańska, Rzeszowa, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Zielonej Góry, Poznania, Szczecina oraz z Krakowa do Gdańska.