Nowe restauracje w Warszawie. Papa Diego i Van Dog w Koneserze. Otwarcie - wiosną 2019

Papa Diego i Van Dog w Koneserze

Dwie nowe polskie sieciówki – które jeszcze nie zadebiutowały na rynku – znajdą się w Centrum Praskim Koneser. W starej fabryce wódki otworzy się restauracja meksykańska oraz bar z hot dogami. Znajdą się w Pasażu Konesera, w samym centrum odnowionej inwestycji.

Pierwszy z lokali, Papa Diego to restauracja meksykańska. W ofercie będzie m. in. burrito, tacos i burrito bowle. Drugi – Van Dog – to hotdogeria oferująca: „hot-dogi gourmet z kiełbaskami robionymi według receptur lokalnych masarzy, unikalną chrupką van-bułką i oryginalnymi dodatkami z całego świata oraz frytki serwowane na wiele sposobów”.

Restauracje zostaną otwarte wiosną 2019 roku. Obydwie należą do firmy Foodio Concepts, która chce w najbliższym czasie otworzyć lokale Papa Diego i Van Dog także nad morzem, w Bydgoszczy i w Katowicach. Za pomysłem stoją Piotr Grajewski i Piotr Komór, którzy wcześniej związani byli z warszawskimi restauracjami Blue Cactus, Iguana Lounge i Hard Rock Cafe.