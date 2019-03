Nowe stawki VAT 2019. Podatek na jakie towary obniżono, a co podrożeje?

Nowe stawki VAT

Czy czekają nas nowe stawki VAT? Wszystko na to wskazuje. Do Sejmu wpłynął właśnie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa. Przewiduje on wprowadzenie nowych stawek VAT na wybrane towary. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy, zmiany mają na celu ujednolicenie oraz uproszczenie systemu stawek VAT.

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu we wtorek, 5 marca 2019. Jeśli zostanie przyjęty przez Parlament i podpisany przez Prezydenta, wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2019 roku. Wtedy właśnie zaczną obowiązywać nowe stawki VAT.

Co się zmieni, gdy ustawa wejdzie w życie? Jakie towary zostaną objęte nowymi stawkami VAT? Podajemy przykłady.

Obniżony VAT - na jakie towary?

W związku ze zmianami, część towarów będzie miało obniżoną stawkę VAT. O jakich produktach mowa?

owoce tropikalne i cytrusowe , niektóre orzechy (pistacjowe, migdały, kokosowe) – obecnie opodatkowane według stawki 8% objęte zostaną – tak jak pozostałe owoce – stawką 5%,

Wyższy VAT - na jakie towary?

Nowe, wyższe stawki VAT miałyby z kolei objąć następujące towary: