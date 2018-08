Nowe Świeżaki w Biedronce. Jak wyglądają, zasady promocji Gang Słodziaków

Nowe Świeżaki w Biedronce pojawią się 27 sierpnia. Gang Słodziaków to grupa pluszowych zwierzątek. Jest ich sześć: sowa Zosia, jeż Jerzyk, zając Zuzia, ryś Rysio, bóbr Borys i lis Lucek. W ramach akcji do pluszaków dołączona jest specjalna książeczka, która zawiera opis przygód Gangu Słodziaków. Jak wyglądają nowe Świeżaki w Biedronce? Kliknij w zdjęcie powyżej i przejdź do galerii, by zobaczyć wszystkie maskotki z Gangu Słodziaków.

Nowe Świeżaki w Biedronce. Zasady promocji Gang Słodziaków

Zebranie Gangu Słodziaków opiera się na znanych klientom Biedronki zasadach. Słodziaki będzie można otrzymać za darmo – po zebraniu 60 naklejek. Posiadanie 30 naklejek pozwoli na zakup maskotki za 19,99 zł sztuka. Za 15 naklejek będzie można odebrać (za darmo) książkę „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”. Książka w regularnej cenie kosztuje 9,99 zł.

Ile kosztują Słodziaki? Regularna cena pluszowej zabawki to 49,99 zł.

Gang Słodziaków w Biedronce pojawi się w poniedziałek 27 sierpnia.

Nowe Świeżaki w Biedronce. Jak zdobyć naklejki w Biedronce?

Za wydanie 40 zł otrzymamy 1 naklejkę, za zakup warzyw lub owoców – 1 naklejkę, za zakup produktów specjalnych o minimalnej wartości 10 zł – 1 naklejkę, a dodatkowo za zakupy z kartą „Moja Biedronka” - 1 naklejkę.

Akcja promocyjna związana z rozdawaniem Gangu Świeżaków okazała się prawdziwym fenomenem. Dzieci natychmiast zachwyciły się maskotkami i w sklepach zaczęło się prawdziwe szaleństwo. Gang Świeżaków błyskawicznie zniknął z półek, sklepy wprowadziły zapisy, a w sieci krążyły naklejki i maskotki, które można było kupić w popularnych serwisach aukcyjnych. W niektórych Biedronkach pojawiła się informacja, że na maskotki trzeba się zapisywać w kolejce. Listę społeczną, niczym w czasach PRL, robił manager sklepu, który informował, gdy "Gang Świeżaków" z powrotem zagościł w markecie.

Wiadomości Handlowe przypominają, że zgodnie z badaniem „Brand Equity 2017” Nielsena, 40% ankietowanych odwiedzało częściej Biedronkę po rozpoczęciu promocji z pluszakami. Ta sama analiza wykazała, że aż 83% respondentów wyrażało zainteresowanie nowymi akcjami tego rodzaju.