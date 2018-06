LOT wzmacnia ofertę przelotów na Bałkany. 1 czerwca 2018 roku rusza bezpośrednie połączenie między Warszawą a stolicą Macedonii - Skopje. Jednocześnie startują przeloty z Lotniska Chopina do Podgoricy w Czarnogórze. W sumie LOT obsługuje już 12 kierunków na Bałkanach. Szczegóły w artykule poniżej.

Pierwszy samolot z Warszawy do Skopje w Macedonii wyleciał z Lotniska Chopina dziś o godz. 10:35, a wylądował o 12:40. Natomiast Embraer LOT-u opuścił lotnisko o 13:45, żeby wylądować o 15:55 w Podgoricy w Czarnogórze. Częstotliwość obu nowych bałkańskich połączeń jest taka sama: sześć razy w tygodniu. Rejsy do Skopje odbywają się codziennie oprócz niedzieli. Z kolei do Podgoricy można wybrać się LOT-em codziennie oprócz środy.W przypadku obu połączeń do dyspozycji pasażerów są samoloty na pokładzie których znajduje się od 70 do 82 foteli w trzech klasach podróży. Rozkłady zostały zaplanowane w ten sposób, żeby pasażerom podróżującym z Polski umożliwić szybkie i wygodne przesiadki w Warszawie na loty do Skopje i Podgoricy. Z kolei w drodze z Bałkanów LOT zapewnia swoim pasażerom dostęp do szybkich przesiadek na Lotnisku Chopina na przeloty m.in. do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Europy Zachodniej (np. do Skandynawii).W sumie LOT obsługuje już 12 kierunków na Bałkanach. Oprócz Skopje i Podgoricy w ofercie przewoźnika na tegoroczne lato znajdują się też rejsy do:(sześć razy w tygodniu),(wzrost częstotliwości z 10 do 14 tygodniowo),(dwa razy tygodniowo),(jeden raz w tygodniu),(dwa razy w tygodniu),(wzrost z 9 do 11 tygodniowo),(z sześciu do siedmiu w tygodniu),(19 rejsów tygodniowo),(trzy rejsy dziennie) i(sześć tygodniowo).