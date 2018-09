Nowe zabytki. Do rejestru wpisano budynki Instytutu Tele- i Radiotechnicznego przy ul. Ratuszowej 11 na Nowej Pradze [ZDJĘCIA]

Pierwszy informacje o nowych zabytkach zamieścił na swojej stronie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Jego szef, prof. Jakub Lewicki wpisał do rejestru zabytków trzy budynki z "zachowanymi wartościami historycznymi, artystycznymi i naukowymi tych obiektów". Są to obiekty należące do zespołu zabudowań Instytutu Tele- i Radiotechnicznego przy ul. Ratuszowej 11. Chodzi o gmach główny (stojący wzdłuż ul. Ratuszowej) i dwa budynki dawnych koszar (jeden znajduje się środku posesji, a drugi wzdłuż ul. Borowskiego).

Co ciekawe, budynki koszarowe powstały jeszcze w czasach zaborów. Wówczas mieściły się w nich stajnie lub magazyny 2. Orenburskiego Pułku Kozaków. Na początku XX wieku obiekty służyły jako zaplecze magazynowe młyna parowego. Instytut Tele- i Radiotechniczny rozpoczął działalność w 1929 roku. W czasie niemieckiej okupacji obiektu działał zakład Werkstatt für Fernmeldetechnik. Po wyzwoleniu warszawskiej Pragi, jesienią 1944 roku instytut powoli powracał do dawnego życia. Wznowił działalność w 1945 roku.