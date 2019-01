Nowe zielone miejsca na mapie Warszawy. Skwery, oczko wodne i kładka przez mokradła

- W ostatnim czasie bardzo mocno skupiamy się na dokładnej ewidencji zielonych terenów w Warszawie. Wyszukujemy miejsca, które mogłyby służyć warszawiakom jako tereny do spaceru czy zwykłego odpoczynku. Często staramy się takie zielone skwery budować przy osiedlach czy szkołach, ponieważ chcemy, żeby służyły lokalnym mieszkańcom - tłumaczy Damian Całka, zastępca kierownika działu gospodarki leśnej w strukturach Lasów Miejskich - Warszawa.

Warszawiacy pracują w największym i najbardziej zatłoczonym polskim mieście, wszędzie chcą mieć blisko, a wielu z nich nie wyobraża sobie poruszania się po ulicach bez samochodu. Są jednak momenty, w których od życia w szybkim tempie i wszechobecnego hałasu chcemy uciec. W ostatnich latach Lasy Miejskie - Warszawa utworzyły i udostępniły mieszkańcom stolicy dziewięć zielonych skwerów, które pozwalają chociaż na chwilę zapomnieć o szklanych wieżowcach oraz wielkich blokowiskach. Popularność takich miejsc wzrasta bardzo szybko, dlatego pracownicy warszawskich lasów miejskich myślą o kolejnych inwestycjach. Sześć kolejnych zielonych punktów na mapie Warszawie już jest tworzonych, ale to z pewnością nie koniec.

Jeden z zielonych skwerów został utworzony m.in. przy ulicy Zorzy na Wawrze. Znajdująca się tam niewielka działka leśna wydawała się niepozornym i zapomnianym punktem, który jeszcze niedawno był niedostępny dla mieszkańców. Teren był ogrodzony metalowym płotem, a ludzie często przyjeżdżali tam samochodami i po prostu wyrzucali śmieci. Wystarczyło jednak zamienić druty na drewniane ogrodzenie, ustawić kilka ławek, a cały teren otworzyć dla spacerowiczów, żeby podejście warszawiaków kompletnie się zmieniło. Już nikt nie wyrzuca tam śmieci. Wręcz przeciwnie - mieszkańcy wzajemnie się pilnują, żeby sprzątać po sobie, kończąc wizytę w tym miejscu. Postawiono tam naturalnej wielkości rzeźby zwierząt, ławki, pieńki, kłody i kamienie, które przez dorosłych wykorzystywane są do siedzenia, a dzieci potrafią stworzyć z nich nietuzinkowe place zabaw.

- Infrastruktura we wszystkich skwerach, które odnawiamy jest podobna. Widzimy, że odwiedzający chętnie z niej korzystają i spełnia ona ich potrzeby. Uznaliśmy, że będziemy ten projekt powielać z niewielkimi modyfikacjami w różnych miejscach Warszawy, a pewne charakterystyczne elementy od razu pozwolą poznać, że jest to nasza inwestycja - przekonuje Damian Całka.

Kolejny udostępniony warszawiakom fragment lasu znajduje się przy ul. Łysakowskiej. Tam wiosną oddano do użytku ścieżkę zdrowia, czyli zestaw drewnianych przyrządów pozwalających dbać o dobrą kondycję fizyczną. Są elementy służące do podciągania, ćwiczenia mięśni brzucha, nóg czy zwykłego rozciągania się po odbytym biegu. Ćwiczenia w tym miejscu wykonywane są z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała, a wszystko doskonale wpisuje się w leśne otoczenie. Ćwiczyć tam mogą osoby w różnym wieku. Wielkość przyrządów wskazuje, że powinny być to dorośli, ale dzieci także potrafią przyjemnie spędzać czas w tym miejscu.

Nową ogólnodostępną atrakcją w Warszawie jest także oczko wodne, które znajduje się tuż obok głównej siedziby Lasów Miejskich - Warszawa, niedaleko rezerwatu im. Króla Jana Sobieskiego. Oczko było w tym miejscu od wielu lat. Wcześniej służyło jako punkt czerpania wody przy ochronie przeciwpożarowej lasu, a odwiedzający pobliskie zielone tereny nie mieli z niego wielkiego pożytku. Tereny dookoła były zarośnięte, a sam zbiornik wodny nie cieszył się zainteresowaniem. Po pracach wykonanych przez Lasy Miejskie - Warszawa, popularność miejsca wzrosła błyskawicznie. Wykonano szereg prac, które pozwoliły, że woda będzie się tutaj utrzymywać, wyczyszczono brzeg oczka, ustawiono ławki, tablice edukacyjne, a nawet usypano małą plażę.

Inwestycje przeprowadzono także innych częściach miasta. Jedną z nich jest odnowienie drewnianej kładki w Lesie Bemowskim, gdzie znajduje się Rezerwat Przyrody Łosiowe Błota. Spotkać tam można wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin. Stałymi mieszkańcami tego terenu są łosie oraz często przybywające z Kampinoskiego Parku Narodowego, dziki, sarny czy lisy.

Wszystkie zielone skwery udostępniane warszawiakom mają swój regulamin. Psy muszą być trzymane na smyczy, a odwiedzającym nie wolno śmiecić, słuchać głośnej muzyki, dokarmiać zwierząt czy rozpalać ognisk. - Las to dom zwierząt. Możemy go odwiedzać, ale nie możemy im przeszkadzać. Staramy się edukować, że czas spędzony w spokojny i cichy sposób też jest ciekawym przeżyciem. Cieszymy się, że coraz więcej osób przekonuje się do tego - podsumowuje Damian Całka.