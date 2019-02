Nowe znaki drogowe w Warszawie. Będą ostrzegać przed nowym typem fotoradaru

Phishing - co to jest? Jak ustrzec się przed wykradaniem danych? Sprawdź, czy jesteś bezpieczny

Phishing - co to jest? Co trzeci z nas otrzymał w swoim życiu przynajmniej jednego e-maila zawierającego phishing. To metoda oszustwa, w której złodziej podszywa się pod pracownika banku czy instytucji albo znajomego/krewnego i próbuje wyłudzić od nas ważne dane. Co ciekawe, nie ...