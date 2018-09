Nowoczesna willa w stylu lat 20. powstaje przy ul. Mickiewicza 58 na Żoliborzu. Jak będzie wyglądać? Kto w niej zamieszka? [ZDJĘCIA]

Dwupiętrowa willa znajduje się przy ul. Mickiewicza 58. Została zaprojektowana przez pracownię Bulanda, Mucha - Architekci. Nowoczesny budynek zawiera w sobie sześć ekskluzywnych, ponad stumetrowych, apartamentów mieszkalnych, w tym jeden penthouse z prywatnym tarasem na dachu. Wszystkie posiadają loggie lub tarasy, a do każdego z lokali przynależą dwa miejsca parkingowe w garażu podziemnym. W budynku znajduje się też winda.

Wnętrza mają wysokość ponad trzech metrów i są przeszklone co sprawia, że pomieszczenia są jasne i przestronne. Co ciekawe, na klatce schodowej, znajdziemy tzw. „gorsecik warszawski”, czyli posadzkę charakterystyczną dla Warszawy lat 20. ubiegłego stulecia. Zresztą, co podkreślają projektanci, hole i klatka schodowa zostały również zaprojektowane w charakterze dyskretnej elegancji okresu międzywojennego.

- Jest to nieduża, miejska willa, jakich brakuje w tej części miasta. Inwestor od początku współpracy z nami stawiał na wysoką jakość użytych materiałów, harmonię z otoczeniem - powiedział Włodzimierz Mucha, autor projektu oraz partner w firmie Bulanda, Mucha - Architekci.

Trzeba przyznać, że projekt wygląda imponująco i pokazuje, że można - w harmonii i w zgodzie z historią danego miejsca - zaprojektować nowoczesny budynek. Ten wpisuje się w historyczne założenie Żoliborza, oparte na idei miasta-ogrodu brytyjskiego planisty, Ebenezera Howarda.

Zakończenie budowy planowane jest na pierwszy kwartał 2019 roku, ale już pojawiają się rezerwacje zawartych w nim lokali. Dodajmy, że ceny za metr w kwadratowy w tej prestiżowej lokalizacji potrafią osiągać wysokość nawet 20 tysięcy zł.