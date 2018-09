Nowoczesne oświetlenie w Parku Praskim. Ponad dwieście latarni z czujnikami ruchu

Prowadzone obecnie prace mają na celu poprawę i unowocześnienie oświetlenia parku. Dotychczas pracowały latarnie żelbetowe z oprawami rtęciowymi, od których używania odchodzi się. W związku z przyznanymi przez Radę Warszawy dodatkowymi środkami ZDM mógł latem przystąpić do kompleksowej wymiany oświetlenia.

System oświetlenia w parku będzie innowacyjny. To tzw. oświetlenie nadążne, działające w oparciu o dwa stany pracy: stan czuwania, w którym oświetlenie przyciemnia się do określonej mocy oprawy oraz stan akcji, czyli rozjaśnienia do w chwili wykrycia pieszego.

To oznacza, że jeśli po alejce nikt nie przechodzi, oświetlenie przyciemnia się. Kiedy czujniki ruchu wykryją, że ktoś się zbliża – system rozjaśni najbliższe 2-3 oprawy, żeby poruszająca się osoba była zawsze w strefie pełnego oświetlenia.

W najbliższym czasie, po zakończeniu prac nad sterowaniem oświetleniem, ZDM planuje rozpocząć demontaż starych latarni.