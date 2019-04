Nowoczesny pojemnik na odpady. Specjalne otwory na konkretne przedmioty. Zachęca do segregacji

Segregacja śmierci od kilku miesięcy jest bardzo często poruszanym tematem, ze względu na wprowadzenie nowych przepisów. Od 1 stycznia 2019 roku śmieci należy dzielić na 5 pojemników: niebieski – papier, żółty - metale i tworzywa sztuczne , zielony – szkło, brązowy - bio i czarny – zmieszane . W okresie od marca do listopada dostawiony będzie jeszcze jeden kosz - szary, na tzw. „ odpady zielone ”, czyli skoszoną trawę i liście.

Nowoczesny pojemnik

Różne firmy, organizacje czy stowarzyszenia cały czas starają się wprowadzać udogodnienia, które nie tylko zachęcą do segregacji, ale będę też proste w użytkowaniu. Jednym z takich rozwiązań jest specjalny pojemnik na odpady, która ma wydzielone otwory na odpady. Jeden z nich znajduje się w parku przy ul.Ogrodowej w Józefosławiu (gm. Piaseczno).

7 otworów

Pojemnik ma 7 otworów o wielkości odpowiadającej konkretnemu przedmiotowi. Takie zastosowanie ma zapobiegać wrzucaniu do środka innych śmieci.

Jakie przedmioty można wrzucić do pojemnika?

płyty CD tonery telefony/ładowarki baterie kasety VHS żarówki energooszczędne żarówki

Elektroodpady są bardzo niebezpieczne dla środowiska, dlatego należy wyrzucać je do pojemników do tego przeznaczonych. Prostota tego pojemnika i łatwość segregacji powinna zachęcić mieszkańców do czynnego korzystania z niego.

Czy takie pojemniki powinny pojawić się w Warszawie? Zdecydowanie tak, ale w odpowiednich ilościach. Jeśli warszawiacy będą często koło nich przechodzić to z pewnością je zapamiętają i będę z nich chętnie korzystać. Na tę chwilę w różnych sklepach i urzędach jest dużo pudełek czy koszy, ale wyłącznie na baterie.

Pamiętajmy o dbaniu o środowisko i pamiętajmy o segregacji odpadów.