Nowy chodnik połączył Pragę-Północ z Targówkiem. Po ponad dwóch latach, bo PKP nie chciało wydać zgody

200-metrowy chodnik połączył Pragę-Północ z Targówkiem. Odcinek od ul. Wołomińskiej do Naczelnikowskiej powstał na ,,małej Radzymińskiej”. Dodatkowo na prośbę mieszkańców wykonane zostało połączenie chodnika od strony Szmulek. Połączony został także fragment przedeptu z chodnikiem znajdującym się przy miejscu pamięci narodowej poświęconemu rozstrzelanym przez okupanta hitlerowskiego mieszkańcom. Miejsce znajduje się przy dawnej pętli tramwajowej.

To długo oczekiwana inwestycja o którą postulowali mieszkańcy obu dzielnic. Do tej pory ta trasa była pokonywana wydeptaną ścieżką po trawniku. Po ponad 2 latach rozmów z PKP ZDM wydzierżawił teren pod wiaduktem kolejowym, tak aby można było wybudować chodnik na terenie pobocza. Ostatecznie udało się uzyskać zgodę PKP, niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę chodnika.